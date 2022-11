FC Bayern war ganz nah am Haaland-Transfer: „Hatten neben ManCity die besten Chancen“

Von: Florian Schimak

Erling Haaland schießt bei Manchester City die Premier League kaputt. Dabei wäre der Ex-BVB-Stürmer im Sommer fast beim FC Bayern gelandet.

München – In der vergangene Saison hatte der FC Bayern mit Robert Lewandowski einen überragenden Stürmer im Kader. Inzwischen kickt der Pole aber für den FC Barcelona. Sein Nachfolger ist mit Eric Maxim Choupo-Moting ein Mann aus den eigenen Reihen – allerdings war dies offenbar so nicht geplant!

Denn angeblich waren die Bayern ganz nah dran, Erling Haaland an die Säbener Straße zu locken! Zumindest deutete das Herbert Hainer in einem Interview mit der Mediengruppe Bayern am Samstag an. „Haaland ist für jeden Top-Verein der Welt interessant, und wir hatten neben Manchester City die besten Chancen“, sagte der Bayern-Präsident.

Name: Erling Braut Haaland Geburtsdatum: 21. Juli 2000 (22 Jahre) Verein: Manchester City (seit 2022) Position: Stürmer Marktwert: 170 Millionen

Am Ende ging der Norweger aber zu ManCity und schießt dort derzeit die Premier League kurz und klein. In 13 Partien gelangen Haaland schon 18 Treffer. Alle 58 Minuten gelingt ihm ein Treffer. Darüber hätte sich vermutlich auch Trainer Julian Nagelsmann gefreut.

„Wir haben im Vergleich zu anderen internationalen Topklubs zwar geringere finanzielle Möglichkeiten, können aber europaweit durch unsere Identität punkten“, erklärt Hainer: „Bei uns bekommen die Spieler ihr Gehalt pünktlich und werden wie in einer Familie behandelt. Zudem bieten wir Perspektiven auf Titel, das ist den Spielern am wichtigsten.“

Erling Haaland zum FC Bayern? Chancen standen offenbar nicht schlecht

Erling Haaland wäre offenbar fast zum FC Bayern gewechselt. © IMAGO / Bildbyran

Auch ohne Haaland und Lewandowski läuft es offensiv derzeit rund beim deutschen Rekordmeister. Auch, weil in Choupo-Moting wieder ein Mittelstürmer zu großer Form aufläuft. Daran erkenne man auch, „wie flexibel und entwicklungsfreudig“ Trainer Nagelsmann sei, meinte der Bayern-Präsident: „Er hat erkannt, dass er in dieser Phase etwas ändern muss und Choupo-Moting als Mittelstürmer installiert.“

Am Samstagabend geht es für den FC Bayern zum Jahresabschluss in der Bundesliga in Gelsenkirchen gegen den FC Schalke 04. Anschließend geht es für sieben FCB-Stars zur WM 2022. Dort wird Haaland nicht teilnehmen, weil sich Norwegen nicht für das Wüsten-Turnier qualifiziert hat.

Im Sommer war Haaland für eine Ablöse von 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu ManCity gewechselt. Offenbar hat das Bayern-Interesse am 22-jährigen Haaland dem damaligen Angreifer der Münchner nicht geschmeckt. Lewandowski reagierte damals nämlich verschnupft und lehnte daraufhin eine Vertragsverlängerung bei den Bayern ab und forcierte seinen Wechsel nach Barcelona. Am Ende legte die Katalanen 45 Millionen auf den Tisch und der 34-Jährige unterschrieb dort einen Dreijahresvertrag. (smk/dpa)