Fan-Zuwachs in der Bundesliga: FC Bayern schneidet vermeintlich schlecht ab

Von: Luca Hartmann

Welcher Bundesligist verzeichnet seit Saisonbeginn den größten Zuwachs an Social-Media-Followern? Der FC Bayern schneidet nicht gut ab – ein Abstiegskandidat liegt ganz vorne.

München – Noch drei Spiele sind in der Fußball-Bundesliga vor der Winterpause zu spielen und das Titelrennen ist genauso spannend, wie zum Ende der letzten Saison. Der Unterschied: Nicht Borussia Dortmund, sondern Bayer Leverkusen ist aktuell der ärgste Titelkonkurrent des FC Bayern München. In der Bundesliga liegen die Werkself und der Rekordmeister Kopf an Kopf, beim Fan-Zuwachs auf Social Media stehen die Bayern hingegen weniger gut dar.

Der FC Bayern schneidet in einer Studie zum Fan-Zuwachs aller Bundesligisten prozentual eher schlecht ab. © Tom Weller/dpa/Archivbild

FC Bayern verzeichnet nur geringen Zuwachs auf Instagram

Der Sportwettanbieter Betway Deutschland hat seit Saisonbeginn die Followerzahlen auf den jeweiligen Instagram-Profilen der Bundesligisten getrackt und nun die Ergebnisse veröffentlicht. Zwischen Juli und Ende November dieses Jahres verzeichnet der Rekordmeister lediglich einen Zuwachs von 3,90 Prozent und liegt in der Studie auf dem viertletzten Platz. Die Zahlen sind jedoch wenig überraschend.

Mit inzwischen über 40 Millionen Followern hat der FC Bayern auf Instagram mit Abstand die meisten Fans und im genannten Zeitraum über starke 1,5 Millionen neue Follower hinzugewonnen – das ist mit Abstand der Bestwert aller Bundesligisten. Aufgrund der hohen Gesamtzahl an Fans fällt der prozentuale Anteil am Zuwachs jedoch vergleichsweise gering aus.

Union Berlin mit größtem Follower-Anstieg

Anders ist es bei der Werkself. Mit einem Anstieg von 15,93 Prozent liegt Leverkusen auf Rang drei der Zuwachs-Tabelle, rund 350.000 Fans kamen hinzu. Mit knapp 2,7 Millionen Followern Ende November hat der derzeitige Bundesliga-Spitzenreiter die zweitmeisten hinter Bayern und Borussia Dortmund (19,3 Millionen). Auf Rang zwei der Zuwachs-Tabelle liegt die TSG Hoffenheim (Anstieg von 19,14%)

Überraschender Spitzenreiter der Erhebung ist Krisenteam Union Berlin. Die Eisernen, in der Liga derzeit Tabellenletzter, konnten einen Anstieg von 33,84 Prozent verzeichnen. Mit insgesamt knapp 350.000 Followern hat Union aber eher eine kleine Instagram-Gefolgschaft unter den Bundesliga-Konkurrenten. Der jedoch prozentual hohe Zuwachs von knapp 100.000 Followern kann auf die erstmalige Champions-League-Teilnahme zurückgeführt werden. Dort traf Union in der Gruppenphase unter anderem auf Champions-League-Rekordsieger Real Madrid.

SC Freiburg mit geringstem Fan-Zuwachs

Hinter Leverkusen auf Rang drei folgen RB Leipzig (+15,82 %), Eintracht Frankfurt (+12,63 %) und Heidenheim. Der Aufsteiger hatte jedoch Ende November mit etwas mehr als 68.000 Followern das „kleinste“ Instagram-Profil aller Bundesligisten. Vizemeister Borussia Dortmund liegt indes nur einen Platz vor den Bayern. Der vergleichsweise geringe Zuwachs von 3,97 Prozent ist jedoch ähnlich wie beim Rekordmeister auf die hohe Gesamtzahl an Followern von fast 20 Millionen zurückzuführen.

Prozentual noch schlechter abgeschnitten als der FC Bayern haben auf dem drittletzten Platz der FSV Mainz 05 (+3,72 %) und auf dem vorletzten Rang der FC Augsburg (+3,12 %). Tabellenschlusslicht ist etwas überraschend der SC Freiburg. Lediglich knapp 2.000 Follower (+0,34 %) kamen beim Europa-League-Teilnehmer zwischen Juli und Ende November auf Instagram dazu. (LuHa)