Klopapier und zwei Banner-Botschaften: Bayern-Fans protestieren

München - Die Fans des FC Bayern nutzten das Champions-League-Rückspiel gegen Arsenal London für zwei Botschaften mit Bannern. Auch mit Klopapier warfen sie.

Obwohl nach dem 5:1 im Hinspiel der zweite Auftritt des FC Bayern München bei Arsenal London eigentlich nur noch Formsache war, fanden die treusten der treuen Fans natürlich auch den Weg in die englische Hauptstadt. Dort nutzten sie die große Bühne der Champions League einmal mehr für eindeutige Botschaften - und warfen später noch Klopapier auf das Spielfeld.

Sie knüpften damit an eine Aktion an, die sie schon beim Aufeinandertreffen beider Teams vor anderthalb Jahren geliefert hatten. Im Oktober 2015 blieb der Auswärtsblock der FCB-Fans nämlich für fünf Minuten verwaist. Damals war es eine Protestaktion gegen die immer horrenderen Preise in der Premier League und zeigte die Solidarität beider Fanlager in dieser Sache. „WITHOUT FANS FOOTBALL IS NOT WORTH A PENNY“ war das damalige Motto und auch vor Anpfiff des diesjährigen Königsklassen-Rückspiels wurde ein langes Banner mit diesem Spruch hochgehalten.

Auf diese Aktion folgte der Wurf von Dutzenden Klopapier-Rollen, die auf dem Spielfeld landeten. Wie sie die ins Stadion gebracht haben, wird wohl das Geheimnis der Bayern-Anhänger bleiben. Denn gemeinhin sind die Kontrollen vor Spielen besonders in englischen Stadien ziemlich gründlich. Gleichwohl hatten die Ordner im Emirates-Stadium einiges zu tun, den Rasen noch rechtzeitig von dem Klopapier zu befreien.

Doch die Fans der Roten waren damit noch nicht fertig mit ihren Nachrichten: Denn als Nächstes folgte eine Kombination aus drei Bannern: Darauf zu lesen war: „London: 64 £“, „Munich: 59+1 €“, „TH€ GR€€D KNOWS NO £IMIT“ (Die Gier kennt keine Grenzen, Anm. d. Red.). Ob dies jetzt als Kritik an die eigenen Vereinsbosse wie auch die Bosse der Premier League zu verstehen ist?

