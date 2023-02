Protestaktion in Paris

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christoph Klaucke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der FC Bayern freut sich über den Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Die Fans sind trotzdem sauer und wüten gegen PSG.

Paris – Die Reise für den FC Bayern nach Paris hat sich gelohnt. Der deutsche Rekordmeister gewann am Dienstagabend mit 1:0 bei Paris Saint-Germain und hat sich eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel in drei Wochen verschafft.

Die Partie zwischen den beiden Giganten des europäischen Fußballs brauchte lange, um Fahrt aufzunehmen. Nach einer drögen ersten Halbzeit kamen die mitgereisten Bayern-Fans nach der Pause dann doch noch auf ihre Kosten. Allerdings mussten die FCB-Anhänger für die Tickets im Prinzenpark tief in die Tasche greifen – ein wütender Protest war die Folge.

Paris Saint-Germain - FC Bayern Champions League Achtelfinale Hinspiel: 14. Februar 2023, 21 Uhr Rückspiel: 8. März 2023, 21 Uhr

FC Bayern: Fans sauer wegen horrenden Ticketpreisen bei PSG-Spiel

„70€? We‘re still not Neymar. Twenty is plenty! F**k PSG!“, schrieben die Bayern-Fans auf einem Banner in der Fankurve. Zu Deutsch: „70 Euro? Wir sind immer noch nicht Neymar! Zwanzig Euro sind genug! F**k PSG!“ Damit wollen die Gäste auf die horrenden Ticketpreise von PSG aufmerksam machen.

Die Bayern-Anhänger zielten dabei auf das Mega-Gehalt, das PSG-Superstar Neymar vermutlich kassiert, ab. Der Brasilianer zählt seit seinem Wechsel von Barcelona nach Paris für 222 Millionen Euro Ablöse zu den teuersten Fußballern der Welt und dürfte ein fürstliches Gehalt an der Seine erhalten.

+ Fans des FC Bayern sind wütend auf PSG. © Christian Kolbert/Imago

„Wir sind immer noch nicht Neymar“: Bayern-Fans wüten gegen PSG

Viele Auswärtsfahrer des FC Bayern müssen für die Reisen einen beträchtlichen Teil ihres Monatslohns aufopfern. Ihre Forderung nach bezahlbaren Eintrittspreisen ist mehr als verständlich. Zwanzig Euro pro Spiel erscheint den Fans daher angemessen.

Die Bayern-Fans hatten bereits in der Gruppenphase der Champions League beim Auswärtsspiel in Pilsen gegen die horrenden Ticketpreise rebelliert. Damals waren sie aus Protest bis zur 12. Minute dem Gästeblock ferngeblieben. Der Vorwurf: Die Tschechen sollen die Preise für die günstigste Eintrittskarte um 500 Prozent auf 70 Euro erhöht haben, was für die Fanszene einer „Schande und Respektlosigkeit“ gleichkam.

Bayern-Fans liefern sich Gerangel mit Polizei - und brennen Pyrotechnik ab

Die Bayern-Fans sorgten in Paris für weitere Schlagzeilen. Kurz vor Anpfiff gab es im Stadion nach tz-Informationen Gerangel zwischen Bayern-Anhängern und der Polizei. Wenig später war es wieder ruhig. Zudem zündeten die FCB-Ultras im Block zu Beginn der zweiten Halbzeit Pyrotechnik.

Allem Ärger zum Trotz konnten die Fans die Rückreise nach München mit einem Sieg im Gepäck antreten und sich freuen, dass ein „tristes PSG von Bayern bestraft wird“ - die internationalen Pressestimmen. (ck)

Rubriklistenbild: © Christian Kolbert/Imago