Bayern-Fans verhöhnen Union Berlin – auch Uli Hoeneß wird zur Zielscheibe

Von: Marius Epp

Beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin machten die Bayern-Fans ordentlich Stimmung. Unter anderem auf Kosten der Gäste.

München – Es war Druck auf dem Kessel des FC Bayern vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Union Berlin. Vor allem auf dem Kessel von Julian Nagelsmann. Doch sein hervorragend eingestelltes Team brauchte nur 45 Minuten, um für klare Verhältnisse zu sorgen.

Auch die Fans in der Allianz Arena trugen ihren Teil zum nie gefährdeten 3:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten bei. Lauter als bei einem Bundesligaspiel gewohnt, feuerten die Anhänger ihr Team an. Müde Unioner, denen das Europa-League-Spiel gegen Ajax vom Donnerstag noch in den Knochen steckte, hatten nicht viel entgegenzusetzen.

Bayern-Fans spotten über Union: „In Europa kennt euch keine Sau“

Wer genau hinhörte, vernahm nicht nur die üblichen Fangesänge des FC Bayern, sondern auch ein paar ganz schön fiese. Als die Stimmung in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich etwas hochkochte, tönte es aus den Bayern-Rängen in Richtung der Berliner Gäste: „In Europa kennt euch keine Sau!“

In der Vergangenheit mag das vielleicht nicht falsch gewesen sein. Seit dieser Saison stimmt es allerdings nicht mehr ganz. Denn die „Eisernen“ sorgen derzeit auch international für Furore und warfen am Donnerstag Ajax Amsterdam aus der Europa League. Spätestens jetzt dürfte der Name „Union Berlin“ vielen Fußball-Fans in Europa ein Begriff sein.

Die Bayern-Fans nahmen beim Union-Spiel kein Blatt vor den Mund – auch Uli Hoeneß wurde kritisiert. © Imago/Hardt/Koch

Fangesänge bei Bayern - Union: „Ihr werdet nie Deutscher Meister“

Von den Bayern-Fans setzte es danach trotzdem noch einen zweiten Seitenhieb: „Ihr werdet nie Deutscher Meister“, wurde in der Südkurve skandiert. „Deutscher Meister wird nur der FCB!“ Eine klare Ansage, der die Nagelsmann-Elf dann auch auf dem Platz Taten folgen ließ (zur Einzelkritik).

Der Meisterkampf ist mit dem Bayern-Sieg gegen die Berliner aber alles andere als beendet. Union ist nur auf drei Punkte distanziert, Borussia Dortmund ist punktgleich. RB Leipzig und der SC Freiburg lauern ebenfalls in Schlagdistanz.

FC Bayern: Fans widersprechen Hoeneß auf Plakat

Zielscheibe der konfrontationslustigen Bayern-Fans wurde am Sonntag auch Uli Hoeneß, der bei den Fans ansonsten als beliebt gilt. Zuletzt sprach er sich aber für die Aufhebung der 50+1-Regel aus und zog damit den Ärger der Südkurve auf sich. Auf einem Transparent war zu lesen: „Wenn jeder für sich entscheidet, ist noch lange nicht allen geholfen, Uli. 50+1 bleibt unverhandelbar.“

Eine „weltweit einzigartige Marke“ erreichte der FC Bayern gemeinsam mit seinen Fans zum 123. Geburtstag. (epp)