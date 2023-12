Bayern-Fans wählen Wunschgegner im CL-Achtelfinale – Umfrage bringt überraschendes Ergebnis

Von: Christoph Wutz

Der FCB steht im CL-Achtelfinale. Am Montag wird der Gegner ausgelost. Die Bayern-Anhänger hoffen auf eine Neuauflage der letztjährigen Runde.

München – Der FC Bayern hat die Gruppenphase der UEFA Champions League souverän gemeistert. Am Dienstag siegten die Münchner mit 1:0 bei Manchester United und zogen somit ungeschlagen in das Achtelfinale ein. Auf wen sie in der Runde der letzten 16 Teams treffen, zeigt sich am Montag (12 Uhr) bei der Ziehung im schweizerischen Nyon. Die möglichen Gegner versprechen hochkarätige K.o.-Duelle. Die Fans des deutschen Rekordmeisters haben bereits einen klaren Favoriten für das Achtelfinal-Los der Bayern ausgemacht.

Achtelfinale der UEFA Champions League 2023/24 Auslosung: Montag, 19. Dezember 2023, 12 Uhr in Nyon, Schweiz Mögliche Gegner des FC Bayern: PSV Eindhoven, SSC Neapel, Inter Mailand, Lazio Rom, Paris Saint-Germain, FC Porto Termine: 13., 14., 20. und 21. Februar 2024 (Hinspiele); 5., 6., 12. und 13. März 2024 (Rückspiele)

Bayern-Fans stimmen über Achtelfinal-Gegner ab: Umfrage zeigt Wunschlos

Da der FC Bayern die Gruppe A als erstplatzierte Mannschaft abschloss, trifft er im Achtelfinale auf einen Gruppenzweiten. Der FC Kopenhagen scheidet als Kontrahent für die Münchner aus, weil beide bereits in der Vorrunde gegeneinander spielten. Außerdem dürfen im Achtelfinale keine Vereine aus dem gleichen Land aufeinander treffen, weshalb auch RB Leipzig (Zweiter in Gruppe G) nicht als Achtelfinal-Opponent in Frage kommt.

Somit bleiben sechs Teams, die den Bayern am Montag zugelost werden könnten: Die PSV Eindhoven (Zweiter in Gruppe B), die SSC Neapel (Gruppe C), Inter Mailand (Gruppe D), Lazio Rom (Gruppe E), Paris Saint-Germain (Gruppe F) und der FC Porto (Gruppe H). Wir haben auf WhatsApp gefragt, wen sich die Leute als Gegner für das CL-Achtelfinale wünschen. An der Umfrage haben bis Freitag (15. Dezember) bereits 578 Personen teilgenommen – mit einem eindeutigen Ergebnis: Die Bayern-Fans hoffen auf ein Duell mit PSG.

Die Mehrheit der Bayern-Fans wünscht sich ein Champions-League-Achtelfinalduell mit Paris Saint-Germain. © Lackovic / Imago

42 Prozent der Anhänger des FCB hoffen auf Königsklassen-Achtelfinale gegen PSG

243 Teilnehmer der Umfrage, also knapp 42 Prozent und damit die klare Mehrheit, sprachen sich für ein Achtelfinale gegen den französischen Meister aus. PSG belegte in Gruppe F den zweiten Platz hinter Borussia Dortmund und ist wohl der hochkarätigste unter den sechs möglichen Gegnern der Bayern.

Markant: Paris ist auch statistisch betrachtet der wahrscheinlichste Achtelfinal-Kontrahent der Münchner. Zudem trafen beide Vereine bereits im vergangenen Jahr in der Runde der letzten 16 aufeinander. Damals setzte sich der FC Bayern insgesamt mit 3:0 durch und zog in das Viertelfinale der Königsklasse ein.

CL-Duell zwischen Bayern und Paris wäre aus zwei Gründen brisant

Für Paris um Superstar Kylian Mbappé böte ein Achtelfinale gegen die Münchner eine frühe Gelegenheit, sich für das frühe Ausscheiden in der letzten Saison zu revanchieren und eine große Hürde auf dem Weg zum langersehnten CL-Triumph zu bewältigen. Und nicht nur deswegen wäre ein Duell mit PSG für beide Seiten besonders brisant.

Schließlich würde Lucas Hernández, der einstige Rekordeinkauf des FC Bayern, erstmals nach seinem Abgang gen Paris im Sommer auf seine früheren Teamkollegen treffen. Der Franzose ließ nach seinem Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt kein gutes Haar an seiner Zeit bei den Bayern.

Nur drei Prozent der Fans stimmen für Neapel als CL-Achtelfinalgegner des FCB

Auch auf ein Duell mit der PSV Eindhoven würden sich zahlreiche Anhänger des deutschen Meisters freuen. 156 Befragte (etwa 27 Prozent) stimmten für den aktuellen Tabellenführer der niederländischen Eredivisie. Auf den Plätzen folgen Lazio Rom (74 Stimmen), FC Porto (51) und Inter Mailand (37).

Der dritte italienische Vertreter aus dem Sextett, die SSC Neapel, erhielt nur 17 Stimmen. Nur rund drei Prozent der Bayern-Fans sehnen also ein Aufeinandertreffen mit dem italienischen Meister und früheren Verein von Verteidiger Minjae Kim herbei.

Unabhängig davon, auf wen die Münchner treffen, hat sich die Qualifikation für die Runde der letzten 16 für sie bereits jetzt finanziell gelohnt. Denn der Einzug in das Champions-League-Achtelfinale bedeutet für den FC Bayern einen Geldregen. (wuc)