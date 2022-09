Bayern-Frust nach Stuttgart-Remis: So wird’s gegen Barça bitter - Müller hat „Riesen-Krawatte“

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Wortkarg gaben sich die Bayern-Stars nach dem 2:2 gegen Stuttgart. Eine Gelegenheit, die richtige Antwort zu finden, ergibt sich am Dienstag. Doch dafür müssen die Münchner mehr als einen Gang zulegen.

München - Bei den Spielern des FC Bayern kam am Samstagabend einiges dazwischen. Joshua Kimmich etwa musste schnell nach Hause, Zitat: „Heute spreche ich nicht.“ Manuel Neuer hatte einen Termin in den exklusiven Logen-Bereichen der Allianz Arena, Zitat: „Ich muss nach oben und dann zum Bus.“ Und auch fast alle anderen schafften es aus dem Stadion, ohne das 2:2 gegen den VfB Stuttgart – das dritte Bundesliga-Remis in Folge – zu kommentieren. Am Ende dieses Tages, an dem beim Rekordmeister ein Hauch von Krise wehte, blieb dann halt ein Satz im Gedächtnis, der stellvertretend für alle galt. Er stammte von Thomas Müller und lautete: „Heute bin ich sauer – auf uns selbst!“

FC Bayern: Schlechtester Liga-Start seit zwölf Jahren

Dieser Ärger hatte sich auch noch nicht ganz gelegt, als Julian Nagelsmann sein Team am Sonntag versammelte, um das Geschehene aufzuarbeiten – und vor allem den Blick auf morgen zu richten, wo mit dem FC Barcelona ein anderer Gegner gastiert als der VfB. Um 9.15 Uhr hatte der Trainer zur Analyse gebeten, Anschauungsmaterial gab es genug. Zwei jugendlich frischen Toren von Mathys Tel (36.) und Jamal Musiala (60.) stand eine letzte halbe Stunde gegenüber, in der nicht nur Nagelsmann „zu wenig Gier“ gesehen hatte. Der Elfmeter-Ausgleich in der Nachspielzeit durch Guirassy war verdient, mit Blick auf ein durch den VAR aberkanntes Tor hätte er für die Bayern sogar noch schlimmer ausgehen können. Aber auch so steht nach sechs Spielen der schlechteste Liga-Start seit zwölf Jahren. Und die Gewissheit, dass man am Dienstag gegen Barça „drei Gänge höher schalten muss“, wie Sportvorstands Hasan Salihamidzic betonte.

„Wir müssen uns an der eigenen Nase fassen – und zwar jeder Einzelne“, schnaubte Müller. „Wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen, müssen wir die letzten zehn Minuten bis ans Letzte gehen und gallig bleiben. Englische Wochen hin oder her. Highlight-Spiel unter der Woche hin und her.“ Als Ausrede zählte freilich auch nicht, dass Nagelsmann seine Startelf im Vergleich zum 2:0 unter der Woche in der Champions League bei Inter Mailand auf sechs Positionen veränderte. „Das hatte ich ihm auch gesagt, dass ich lieber einmal Unentschieden spiele, anstatt schlechte Stimmung in der Mannschaft zu haben“, erklärte Salihamidzic am Sonntag im Doppelpass bei Sport1.

Nagelsmann will von Druck nichts wissen

Von „mindestens vier Punkten zu wenig“ aus den Spielen gegen Gladbach (1:1), Union (1:1) und nun Stuttgart erzählte Brazzo, der die Mechanismen der Branche kennt. Wenn ein Bayern-Trainer erstmals seit Niko Kovac drei Mal sieglos vom Bundesliga-Feld kommt, darf man mindestens von Mini-Krise sprechen. Nagelsmann will von Druck zwar nichts wissen, denn der sei „immer subjektiv und kommt von außen“. Er dürfte aber ahnen, dass das Duell mit Barcelona mehr ist als ein bloßes zweites Gruppenspiel in der Champions League. Es wird auch für ihn ungemütlicher werden, wenn es schiefgeht.



„Wir sind jetzt gewarnt“, sagte Salihamidzic. Knapp drei Tage blieben ab Abpfiff, um „gute Ideen zu entwickeln für Barcelona – was schwer wird“, sagte Nagelsmann. Immerhin versicherte er: „Ich gehe die Woche genauso an, wie wenn wir 4:0 gewonnen hätten.“

Sein Ton und der Gesichtsausdruck passten nicht zu dieser Aussage. Er gab sich ruhig, auch ihm sah man aber an, was nur Müller aussprach: „Ich habe eine Riesen-Krawatte heute.“ Hanna Raif, Philipp Kessler