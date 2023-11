FC Bayern beim 1. FC Köln heute im Live-Ticker: Tuchel-Aufregung vor Anpfiff

Von: Luca Hartmann

Drucken Teilen

Nach der Länderspielpause will der FC Bayern mit einem Sieg auswärts beim 1. FC Köln die Tabellenführung übernehmen. Das Spiel heute im Live-Ticker.

1. FC Köln – FC Bayern München -:- (-:-) (Anpfiff: 20.30 Uhr)

-:- (-:-) (Anpfiff: 20.30 Uhr) FC Köln gegen FC Bayern heute im Live-Ticker : Nationalspieler sollen „positive Energie tanken“

gegen heute im : Nationalspieler sollen „positive Energie tanken“ Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 24. November, 18.30 Uhr: In zwei Stunden wird die Partie in Köln angepfiffen! Besonders die deutschen Nationalspieler wollen sich wohl ihren Frust von den jüngsten DFB-Pleiten von der Seele schießen. Allen voran auf die Reaktion von Leroy Sané nach seinem Ausraster gegen Österreich darf man gespannt sein. Gestern nahm ihn Trainer Tuchel in Schutz und sprach ihm sein Vertrauen aus. Sané wird wohl in der Startelf stehen.

1. FC Köln - FC Bayern -:- (-:-)

Aufstellung 1. FC Köln: - Aufstellung FC Bayern: - Tore: -

Erstmeldung vom 24. November: Köln – Nur drei Tage nach der 0:2-Pleite der deutschen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Österreich steht das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga an. Zum Auftakt des 12. Spieltag reißt der FC Bayern zum Tabellenvorletzten aus Köln. Eigentlich eine machbare Aufgabe, oder?

Mit einem Sieg würde der Rekordmeister zumindest vorübergehend die Tabellenführung vor Bayer Leverkusen übernehmen, die erst am Samstag gegen Werder Bremen spielen. Die Kölner hingegen brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf und hoffen auf eine Überraschung.

Trainer Thomas Tuchel trifft mit dem FC Bayern am Freitagabend zum Auftakt des 12. Spieltags auswärts auf den 1. FC Köln © Tom Weller/dpa

FC Köln gegen FC Bayern heute im Live-Ticker: Nationalspieler sollen „positive Energie tanken“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte lediglich eine Trainingseinheit nach der Länderspielpause, um seine zahlreichen Nationalspieler wieder fit für den Bundesliga-Alltag zu bekommen. Die gefrusteten DFB-Spieler der Bayern sollen ihren Fokus schnellstmöglich wieder auf ihre Aufgaben beim Rekordmeister legen.

„Wir wollen ein Umfeld bieten, wo man sich sicher und ruhig fühlt, wo man die Dinge auch mal abstreifen kann“, betonte Tuchel mit Blick auf die deutschen Nationalspieler am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Köln. Wichtiger sei es für diese Spieler, jetzt „neue, positive Energie zu tanken“.

Köln empfängt Bayern: 12. Spieltag der Bundesliga heute im Live-Ticker

Bereits vor der Länderspielpause kritisierte Tuchel die Ansetzung des Spiels, am Donnerstag bekräftigte er seine Kritik am engen Spielplan. „Es ist eine sehr, sehr unglückliche Ansetzung“, sagte er. Dennoch müsse sich der Rekordmeister „den Gegebenheiten anpassen.“

Immerhin waren bei den Bayern während der Länderspielpause keine neuen Verletzten hinzugekommen. Alle Nationalspieler stünden dennoch „unter Beobachtung“, erklärte Tuchel. Verzichten muss der 50-Jährige auf Jamal Musiala und Matthijs de Ligt. Der Einsatz von Raphael Guerreiro ist fraglich. Joshua Kimmich wird nach seiner Rot-Sperre zuletzt wohl in die Startelf zurückkehren. (LuHa)