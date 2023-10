Freund macht Bayern-Fans Hoffnung – Tuchel gibt Prognose ab: „Kane wird noch besser“

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Der FC Bayern gastiert am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase beim FC Kopenhagen. Alle Stimmen und Reaktionen aus dem Parken.

Kopenhagen – Nach dem 2:2-Unentschieden in der Liga am Wochenende gegen RB Leipzig geht es für den FC Bayern mit der Champions League weiter. Der FC Kopenhagen wartet. Das erste Gruppenspiel konnte der deutsche Rekordmeister mit 4:3 gewinnen, auch in der zweiten Partie soll ein Sieg her.

Verzichten muss FCB-Coach Thomas Tuchel in der dänischen Hauptstadt definitiv auf Serge Gnabry, der sich im Pokalspiel gegen Preußen Münster einen Unterarmbruch zuzog. Zudem muss Innenverteidiger Matthijs de Ligt (Knieprobleme) laut Sportdirektor Christoph Freund „noch einige Tage sicher“ pausieren.

FC Bayern in der Champions League: Guerreiro könnte in Startelf rutschen

Raphael Guerreiro, der im Sommer ablösefrei von Borussia Dortmund an die Isar kam und gegen Münster sein Debüt für den FC Bayern feierte, könnte gegen den FC Kopenhagen erstmals in der Startelf stehen.

Der FC Bayern geht definitiv als Favorit in die Partie, für Kopenhagen, die am Wochenende ihre Partie gegen den FC Midtjylland mit 0:2 verloren, bleibt nur die Rolle des Underdogs. Wir fassen die Stimmen und Reaktionen rund um die Partie hier zusammen.

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel darf gegen Kopenhagen wieder auf der Bank sitzen. © ActionPictures/imago

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei Amazon Prime über...

... zur Aufstellung gegen Kopenhagen: „Wir haben uns für Mazroui als rechten Verteidiger und für Konny im Mittelfeld entschieden, als Doppelsechs gegen den Ball und dann wird Konny ein Zehner wenn wir den Ball haben.“

... den Gegner aus Kopenhagen: „Es ist wie immer, Champions League, auswärts, Kopenhagen spielt als Underdog. Sie haben einen guten Mix aus kurzem Aufbauspiel und langen Bällen, sie versuchen aus dem kurzen Aufbauspiel in die Schnellangriffe zu kommen. WIr müssen sehr fleißig sein gegen den Ball, die werden uns den nicht freiwillig geben. Sie sind sehr gefährlich im schnellen Umschaltspiel. Wir wollen aber den Ball haben, wollen in die gegnerische Hälfte kommen und wollen dort schon frei und aggressiv angreifen uns aber auch gleichzeitig gegen die Konter absichern.“

... zur guten Form von Harry Kane: „Ich bin nicht überrascht, weil er macht das seit zehn Jahren in der schwierigsten Liga der Welt. Er macht einfach, was er kann, das ist nicht künstlich, nicht aufgesetzt, das ist einfach nur er. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, das sagt er auch selbst. Das ist ganz normal bei ihm, dass er sich die allerletzte Fitness in der Saison bekommt. Es wird noch besser.“

... die Heimstärke des Gegners: „Wie ich gesagt habe, sie haben einen guten Mix aus tiefem Aufbauspiel und schnellem Umschaltspiel. Dann haben sie das Stadion, sehr eng, sehr hoch, sehr steil und kriegen da richtig Stimmung rein. Sie spielen natürlich die Rolle des Underdogs aus. Gegen all das musst du dich auflehnen, das ist in der Gruppenphase immer so. Es ist erst der zweite Spieltag, alle Träume sind noch am Leben, jeder träumt noch vom Weiterkommen, jeder kann noch alles erreichen. Deshalb ist es wie immer eine schwere Aufgabe.“

... die Qualität des Rasens im Parken: „Sieht ein bisschen besser aus, als er tatächlich ist, aber es ist auch nicht so schlimm, das wir ein großes Thema draus machen müssen.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern) vor dem Spiel bei Amazon Prime über...

... zur Rückkehr von Manuel Neuer: „Ja, es sieht gut aus bei Manuel, positiv, er hat jetzt schon zwei oder dreimal mit der Mannschaft trainiert und hat keine Probleme. Er ist natürlich ein bisschen vorsichtig, alle sind vorsichtig, weil er jetzt sehr lange raus war. Darum ist die Belastungssteuerung enorm wichtig. Aber es sieht gut aus und wenn es die nächsten zehn Tage so weitergeht, dann hoffen wir, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz sehen. Wir werden sehen, ob es für das nächste Champions-League-Spiel reicht, das wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte.“

... Jerome Boateng: „Ich gebe zu, das ist kein richtiger Christoph-Freund-Transfer, aber es war eine ganz spezielle Situation. Heute vor einer Woche hatten wir ein Cup-Spiel und alle drei Innenverteidiger waren verletzt, plus der vierte Innenverteidiger Tarek Buchmann hat einen Muskelbündelriss. Wir hatten also keinen Innenverteidiger mehr gehabt. Deshalb haben wir uns im Team zusammengesetzt und überlegt, was wir machen können, was das Beste ist. Ende September gibt es natürlich nicht so viele Möglichkeiten und so ist Jerome aufs Papier gekommen. Wir haben ihn kontaktiert und wollten ihn mal abchecken. Ende dieser Woche wollen wir eine Entscheidung treffen.“

... die juristische Situation rund um Boateng: „Es gilt die Unschuldsvermutung und es ist derzeit kein Verfahren am Laufen. Ich will auch nicht vorgreifen, aktuell ist der Stand so und es gilt ganz klar die Unschuldsvermutung. Was in drei Monaten ist, was in vier Monaten ist... Ich bin kein Jurist und ich will auch keinem Gericht vorgreifen. Wenn es ein Urteil gibt, müssen wir die Situation neu bewerten. Dann ist es eine andere Situation als aktuell.“

... nach welchen Kriterien ein Spieler ausgewählt wird: „Wir haben im Fall Boateng ganz klar den Need gehabt. Was machen wir, wir haben keinen Innenverteidiger mehr. Wir haben mit unserer medizinischen Abteilung gesprochen und diskutiert, wie lange fallen unsere Innenverteidiger aus? Was ist eine realistische Prognose? Die Antwort war nicht so gut und mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb haben wir gemeinsam geschaut, welche Möglichkeiten es am Markt geben würde, damit wir uns für die kommenden Monate breiter aufstellen können.“

... Max Eberl: „Wir haben nur über mein Aufgabengebiet gesprochen. Es ist hochspannend für mich, es ist eine aufregende Zeit, ich lerne sehr viel und das ist die Sachlage. Über andere Details haben wir nicht gesprochen. Ob ein neuer Sportvorstand kommt, ist nicht wichtig für mein Aufgabenfeld. Was die nächsten Monate beim FC Bayern passiert, wird sich zeigen.“

Miroslav Klose (Experte und ehemaliger Bayern-Spieler) vor dem Spiel bei Amazon Prime über...

... Impact von Kane: „Ich glaube schon, dass er die absolut besser macht. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist er ein fantastischer Spieler.“



... Mentalität von Kane nach bislang titelloser Karriere: „Ich glaube, das ist enorm wichtig, wenn man noch nichts Greifbares in der Hand hatte. Ist vergleichbar mit mir bei den Weltmeisterschaften, zweimal Zweiter, einmal Dritter. Dann bist du eigentlich nichts, du willst natürlich etwas in der Hand halten. Dann ist diese Gier da.“



... Kopenhagen: „Ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Wie sie versuchen, von hinten heraus Fußball zu spielen. Man erkennt eine klare Handschrift vom Trainer, was richtig gut ist. Brandgefährliche Mannschaft.“



... Comeback von Manuel Neuer und dessen Relevanz: „Wer mal mit Manuel Neuer zusammenspielen durfte, der weiß, er ist ein unglaublicher Torwart. Er ist ja schon mal aus einer großen Verletzung zurückgekommen und er hat die brutale Einstellung, das muss man wirklich sagen. Ich bin überzeugt davon, dass er zurückkommt.“