FC Bayern gegen Kopenhagen heute im Live-Ticker: Thomas steht wieder vor der Thomas-Frage

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern München empfängt in der Champions League den FC Kopenhagen. Mit Spannung wird die Aufstellung von Thomas Tuchel erwartet. Verfolgen Sie das Spiel ab 21 Uhr hier im Live-Ticker.

FC Bayern - FC Kopenhagen -:- (-:-), heute, 21 Uhr

Rätsel um Aufstellung der Münchner: Wie sehr rotiert Thomas Tuchel durch?

Dieser Live-Ticker zum Spiel wird fortlaufend aktualisiert.

Aufstellung Bayern: - Aufstellung Kopenhagen: - Tore: -

Update vom 29. November, 18.50 Uhr: Kommen wir zur Tabellenkonstellation in Gruppe A der Champions League. Die Bayern führen die Rangliste klar an vor Kopenhagen. ManUnited schwächelt in der Königsklasse, zeigte zuletzt aber in der Premier League immerhin aufsteigende Form. So gelang beim FC Everton ein 3:0-Sieg. Bereits seit 18.45 Uhr sind die Engländer im frühen Spiel der Gruppe bei Galatasaray Istanbul gefordert. So sah die Tabelle vor Anpfiff des fünften Spieltags aus.

Tore: Punkte: 1. FC Bayern 11:6 12 2. FC Kopenhagen 7:8 4 3. Galatasaray Istanbul 7:9 4 4. Manchester United 9:11 3

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Dänen hoffen auf das Achtelfinale

Update vom 29. November, 18.30 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Der FC Bayern misst sich in der Champions League heute mit dem Außenseiter FC Kopenhagen. Nach einem spektakulären 4:3 am vergangenen Spieltag gegen Manchester United machen sich die Dänen Hoffnungen auf das Achtelfinale. Für Spannung ist in Fröttmaning gesorgt, obwohl die Münchner bereits sicher für die nächste Runde qualifiziert sind.

Erstmeldung vom 29. November: München - Der FC Bayern steht bereits im Achtelfinale der Champions League. Die Münchner führen eine hochspannende Gruppe A mit zwölf Punkten souverän an, in der der FC Kopenhagen vor dem fünften Spieltag überraschend auf dem zweiten Platz steht. Heute Abend (21 Uhr) sind die Dänen nun in der Allianz Arena zu Gast.

Rätsel um Aufstellung der Münchner: Wie sehr rotiert Thomas Tuchel durch?

Kopennhagen (-1 Tor) hat aktuell vier Punkte, genauso viele wie das spielstarke Galatasaray Istanbul (-2 Tore). Auf Rang vier folgt der englische Rekordmeister Manchester United mit drei Zählern und minus zwei Toren.

Die Bayern können mit ihrer Leistung an diesem Mittwochabend also maßgeblich die Vergabe des zweiten Platzes beeinflussen, der zum Einzug in die K.o.-Phase berechtigt. Nachdem Coach Thomas Tuchel beim 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln am vergangenen Freitag nicht ein einziges Mal gewechselt hat, wird gegen den Außenseiter aus Skandinavien heute dagegen eine größere Rotation in der FCB-Aufstellung erwartet.

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel © IMAGO/Mika Volkmann

Kandidaten für eine Pause dürften nach kräftezehrenden Wochen der Franzose Kingsley Coman und der deutsche Nationalspieler Leroy Sané im Angriff sein. Auch Goalgetter Harry Kane könnte pausieren. Serge Gnabry, Mathys Tel und Routinier Thomas Müller stünden als Ersatzleute bereit.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Thomas Müller mal wieder von Beginn an?

Die oberbayerische Identifikationsfigur Müller kommt in dieser Königsklassen-Saison bislang erst auf 66 Minuten. In der Bundesliga stand der 34-jährige Weltmeister bei zehn Einsätzen nur viermal in der Anfangsformation. Der Stürmer aus Otterfing spielte nie durch und kam über die Rolle des Jokers meist nicht hinaus, was sich mit dem DFB-Team unter Bundestrainer Julian Nagelsmann deckt. Darf der Fanliebling für seine „Roten“ heute mal wieder von Beginn an ran?

Verfolgen Sie das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und FC Kopenhagen heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)