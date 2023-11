FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken heute im Live-Ticker: Diskussionen vor Anpfiff

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern reist in der 2. Runde des DFB-Pokals zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Eigentlich eine klare Sache, oder? Das Spiel heute im Live-Ticker.

1. FC Saarbrücken – FC Bayern München -:- (-:-), Mittwoch 20.45 Uhr

Pokalspiel findet statt: Saarbrücken gegen Bayern heute im Live-Ticker

2. Runde im DFB-Pokal : Bayern in Saarbrücken gefordert

: Bayern in Saarbrücken gefordert Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Saarbrücken – Lange mussten der 1. FC Saarbrücken und der FC Bayern auf die endgültige Entscheidung warten, ob das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal auf dem in Mitleidenschaft gezogenen Rasen im Saarbrückener Ludwigsparkstadion stattfinden kann. Am Mittwochmorgen traf Schiedsrichter Frank Willenborg nach einer letzten Platzbegehung dann die Entscheidung: Das Pokalspiel findet wie geplant statt.

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München -:- (-:-)

Aufstellung 1. FC Saarbrücken: - Aufstellung FC Bayern: - Tore: -

2. Runde im DFB-Pokal heute im Live-Ticker: FC Bayern in Saarbrücken gefordert

Schon am Tag vor der endgültigen Entscheidung wollte sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel nicht zu viel mit einer möglichen Absage beschäftigen. „Da können wir nichts reparieren, deshalb ist es ein sehr wichtiges Spiel“, betonte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim Drittligisten.

Bezüglich des Rasens verlässt sich der Trainer auf das Urteil des DFB. „Da gilt erst mal das Vertrauensprinzip“, sagte Tuchel. „Wenn der DFB mit den Schiedsrichtern entscheidet, dass man spielen kann, dann gehen wir davon aus, dass es reguläre Bedingungen sind.“ Intern wird über den Rasen sicherlich diskutiert werden.

Thomas Tuchel wird den Platz in Saarbrücken bestimmt genaustens unter die Lupe nehmen. © IMAGO/Markus Fischer

Saarbrücken gegen Bayern heute Live: Manuel Neuer feiert Pokal-Comeback

Auch wenn Saarbrücken für die Münchner nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in Richtung Endspiel in Berlin sein soll, wissen die Bayern um ihre schwache Pokal-Bilanz in den letzten Jahren. 2021 war gegen Kiel, 2022 gegen Gladbach jeweils in der 2. Runde Schluss. Vergangenes Jahr scheiterte der Rekordmeister im Viertelfinale an Freiburg.

In Saarbrücken wird Torhüter Manuel Neuer nach seinem Comeback beim 8:0 gegen Darmstadt wieder zwischen den Pfosten stehen. Leon Goretzka und Serge Gnabry sollen in den Kader zurückkehren. Der Einsatz von Jamal Musiala, Kingsley Coman und Noussair Mazraoui ist indes ungewiss.

1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern München Wann: Mittwoch, 20.45 Uhr Wo: Ludwigsparkstadion (Saarbrücken) Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

Bayern-Pokalspiel vor Kracher gegen Dortmund

Tuchel muss beim Drittligisten auch abwägen, eventuell Stammkräfte für das Wochenende zu schonen. Am Samstagabend steht für den Rekordmeister der Klassiker gegen Borussia Dortmund an.

„Es ist ein Spagat“, bekannte Tuchel zu möglichen Rotationen. Der Fußballlehrer gab jedoch auch klar zu verstehen: „Wir wollen niemandem das Gefühl geben, dass Samstag wichtiger ist.“ (LuHa)

