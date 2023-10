Bayern-Sportdirektor Freund kündigt Vertragsgespräche mit „Schlüsselspieler“ an

Von: Andre Oechsner

Christoph Freund hat für die kommenden Monate einiges auf seiner Agenda stehen. Der Sportdirektor des FC Bayern will mit einem Schlüsselspieler verlängern.

München – Vor Kurzem feierte Christoph Freund beim FC Bayern sein einmonatiges Dienstjubiläum. Der neue Sportdirektor behandelt mit seiner Arbeit nicht nur die Gegenwart, sondern muss gleichzeitig den Kader der Zukunft zusammenstellen.

Leroy Sané Geburtsdatum: 11. Januar 1996 (Alter 27 Jahre), Essen Verein: FC Bayern Position: Rechtsaußen Marktwert: 65 Millionen Euro

FC Bayern will mit Leroy Sané verlängern

Leroy Sané soll auch in den kommenden Jahren integraler Bestandteil des Münchner Kaders sein. Um das nicht zu gefährden, werden Freund und Co. demnächst an der Verlängerung des nur noch bis 2025 datierten Beschäftigungsverhältnisses arbeiten.

„Wir werden sicher in den nächsten Wochen Gespräche führen. Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, für Bayern München ein Schlüsselspieler“, sagte Freund im Anschluss an den 3:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg. „Es wäre sicher schön, wenn er lange in München bleiben würde.“ Sané präsentiert sich aktuell in der Form seines Lebens.

Christoph Freund kann sich vorstellen, mit einem Schlüsselspieler des FC Bayern zu verlängern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Leroy Sané überragt beim FC Bayern seit Monaten

Der seit seinem 2020er-Wechsel nach München oft gescholtene 27-Jährige bringt inzwischen sogar seine ärgsten Kritiker zum Schweigen. Gegen Freiburg erzielte Sané bereits sein siebtes Tor im elften Pflichtspiel. Er harmoniert vor allem mit dem neu dazugekauften Harry Kane, der Sané bislang vier Tore auflegte.

Sané traf gegen Freiburg zudem im dritten Bundesliga-Spiel in Folge und stellte damit seinen persönlichen Rekord ein. Zuvor war ihm das nur 2022 für die Bayern und 2015 für den FC Schalke 04 gelungen. Daher verwundert es nicht, dass sowohl Freund als auch Trainer Thomas Tuchel eine Eloge auf den deutschen Nationalspieler anstimmten.

FC Bayern: Auch Thomas Tuchel schwärmt von Leroy Sané

„Dass er ein richtig guter Kicker ist, wissen wir alle. Aber dass er so in dieser Konstanz abliefert, ist ungewohnt und macht natürlich großen Spaß“, geriet Freund ins Schwärmen. Tuchel sprach davon, dass Sané „herausragend“ talentiert sei. Dieser könne den Gegner dominieren und den Unterschied ausmachen, schrieb Tuchel einen äußerst positiven Befund. „Er hat auch die physischen Fähigkeiten dafür. Er ist eine Maschine.“ (aoe)