Uli Hoeneß beim FC Bayern: Bruchhagen übt Kritik

Von: Andre Oechsner

Uli Hoeneß sorgte mit seinem Trainingsbesuch für Aufruhr im Umfeld des FC Bayern. Heribert Bruchhagen hält nichts von einer solchen Machtdemonstration.

München – Es ist schon einige Monate her, da sorgte Uli Hoeneß beim FC Bayern für einiges an Wirbel. Ursächlich hierfür war seine Stippvisite an der Trainingsstätte des deutschen Rekordmeisters – und die vielbeachtete persönliche Unterredung mit dem damals sich noch nicht allzu lange im Amt befindlichen Trainer Thomas Tuchel.

Uli Hoeneß Geburtsdatum: 5. Januar 1952 (Alter 71 Jahre), Ulm Verein: FC Bayern Aktuelle Funktion: Aufsichtsratsmitglied, Ehrenpräsident

Uli Hoeneß bekommt Rüffel für damaliges „Treffen“ mit Thomas Tuchel

Über ein halbes Jahr liegt das nun zurück, für Aufregung sorgt das damalige Tete-à-Tete aber noch heute. Und zwar bei Heribert Bruchhagen, der im Talkformat Sky90 durchaus scharfe Worte an Hoeneß adressierte.

„Ich finde es nicht gut, dass er auf dem Trainingsplatz herumturnt und den Trainer während des laufenden Trainings zur Diskussion stellt“, polterte Bruchhagen in Richtung Hoeneß und findet damit deutliche Worte bezüglich des damaligen Treffens des Bayern-Patrons. Bruchhagen kritisiert vor allen Dingen die öffentliche Wirkung, derer sich Hoeneß bewusst gewesen sei.

Heribert Bruchhagen (l.) kritisiert Uli Hoeneß vom FC Bayern. © IMAGO / Team 2

Autoritätsverlust für Thomas Tuchel? „Das macht man nicht“

„Uli weiß doch genau, dass es für die Medien eine enorme Bedeutung bekommt. Da ist die Gefahr eines Autoritätsverlustes eines Trainers einfach zu groß. Das macht man nicht“, führte Bruchhagen weiter aus. Das würde der sich wie der Patron des FC Bayern schon viele Jahrzehnte im Fußballgeschäft befindliche Manager in einem persönlichen Gespräch genauso kundtun.

„Das würde ich ihm auch sagen! Uli, das gehört sich nicht. Wenn du etwas mit dem Trainer zu besprechen hast, gehst du an die Säbener Straße, gehst in sein Büro und kannst alles mit ihm besprechen“, führte Bruchhagen auf, wie er die damalige Situation angegangen wäre. Der 75-Jährige war bei verschiedenen Bundesliga-Klubs im Management aktiv, bis 2018 war Bruchhagen Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel spielte Begegnung mit Uli Hoeneß runter

Tuchel wollte seinerzeit im Nachgang keine große Sache daraus machen und versuchte eher, dem Thema mit scherzhaften Äußerungen die Wucht zu nehmen. Für Brisanz sorgte damals vor allen Dingen, dass es sich für Außenstehende um ein sehr gestenreiches Gespräch gehandelt hatte.

„Ich weiß, dass er mir ‚Hallo‘ sagen wollte. Normalerweise bin ich auch noch oben im Physiobereich, im Büro, aber weil wir mehrere Stationen aufzubauen und paar Tore zu schleppen hatten, wollte ich mithelfen. Deshalb war ich dieses Mal schon auf dem Platz, er ist mir entgegengekommen und hat ‚Hallo‘ gesagt“, reagierte Tuchel zum damaligen Zeitpunkt.

Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern – mischt sich Uli Hoeneß wieder ein?

Auf Bruchhagens Agenda stand dann noch Thomas Müller, der in der letzten Zeit nicht mehr der gewohnte Vielspieler war und im jüngsten Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln (1:0) vergeblich auf seine Einwechslung wartete. Bruchhagen schließt indes nicht aus, dass sich Hoeneß demnächst der Thematik annehmen wird.

„Rummenigge und er haben eingegriffen. Es ist aber undenkbar, dass sie jetzt bei Müller auf den Trainer einwirken. Der Tuchel ist eine Persönlichkeit, der lässt sich das von keinem gefallen“, so Bruchhagen. Müllers Vertrag läuft im Sommer kommenden Jahres aus. (aoe)