FC-Bayern-Finanzvorstand Dreesen: Jetzt ist klar, wie es zu dem schlimmen Unfall kam

Brandenberg - Laut ORF ist es bei Brandenberg (Tirol) zu einem Jagdunfall gekommen. Dabei sei der Jagdpächter schwer verletzt worden. Er handelt sich dem Bericht zufolge um FC-Bayern-Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen (50).

+ Jan-Christian Dreesen (l.) mit Karl-Heinz Rummenigge. © MIS

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend. Dreesen befand sich offenbar auf dem Weg zu seinem Wagen. Dabei soll sich ein Schuss aus der Waffe gelöst haben. Dreesen habe schwere Verletzungen an den Fingern erlitten, so heute.at.