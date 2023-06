Ablöse-Poker zwischen FC Bayern und Eintracht Frankfurt um Wunschtrainer Dino Toppmöller

SGE sucht Cheftrainer

Eintracht Frankfurt sucht einen Nachfolger für Cheftrainer Oliver Glasner. Wunschkandidat Toppmöller könnte aber teuer werden.

München/Frankfurt – Für Eintracht Frankfurt ist die Saison 2022/23 beendet. Im letzten Spiel, dem DFB-Pokalfinale in Berlin, gab es eine 0:2-Niederlage gegen RB Leipzig. Damit verpasste die SGE den zweiten Titel in zwei Jahren – nach dem Triumph in der Europa League in der vergangenen Spielzeit.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 in Wadern Verein: FC Bayern München Letzte Funktion: Co-Trainer

Eintracht Frankfurt sucht Nachfolger für Cheftrainer Oliver Glasner

Für Oliver Glasner war das Pokalfinale das letzte Spiel als Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Der Klub entschied zuletzt, die Zusammenarbeit im Sommer zu beenden und einen neuen Coach zu installieren. Glasner erlebte am Main eine erfolgreiche Zeit, die nach zwei Jahren zu Ende geht. Wohin es den Österreicher zieht, ist nicht bekannt.

Top-Kandidat auf die Glasner-Nachfolge bei Eintracht Frankfurt ist wohl Dino Toppmöller, Ex-Assistent von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München. Der 42-Jährige arbeitete mit Nagelsmann bereits bei RB Leipzig zusammen und wechselte anschließend mit ihm zum FC Bayern. Nach der Freistellung von Nagelsmann musste auch Toppmöller seine Sachen an der Säbener Straße packen und ist seitdem ohne Job.

+ Dino Toppmöller vom FC Bayern München. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Vor seiner Zeit als Assistent Nagelsmanns sammelte der Sohn von Ex-Bundesliga-Coach Klaus Toppmöller, einst Trainer bei Eintracht Frankfurt, bereits Erfahrungen als Cheftrainer. Er trainierte zwischen 2016 und 2019 den Luxemburger Club F91 Düdelingen, mit dem er sich sogar für den Europapokal qualifizierte.

Eintracht Frankfurt: Verhandlungen mit FC Bayern wegen Toppmöller

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden Gespräche geführt und es soll Einigkeit herrschen zwischen Klub und Trainer. Ein Vertrag ist aber nicht unterschrieben. Nach Bild-Informationen verhandeln die Hessen noch mit dem FC Bayern über die Ablösesumme. Wie das Boulevardblatt berichtet, verlangt der deutsche Rekordmeister eine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro für Toppmöller. Diese Summe wolle Eintracht Frankfurt aber nicht zahlen.

Ein Hindernis in den Verhandlungen um Toppmöller könnte der Wechsel in der Vereinsführung des FC Bayern sein. SGE-Sportchef Markus Krösche muss die Verhandlungen nun mit Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen führen. Zuvor waren die ersten Verhandlungen über Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic gelaufen. Trotz der unterschiedlichen Vorstellungen bei der Ablöse läuft alles darauf hinaus, dass Toppmöller neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt wird. (smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel