FC Bayern Frauen scheitern heroisch im Prinzenpark an PSG

Klara Buehl und Giulia Gwinn waren nach dem Ausscheiden bedient. © IMAGO/Eibner/Memmler

Toll gekämpft, aber am Ende ausgeschieden. Die ersatzgeschwächten Frauen des FC Bayern haben hauchdünn das Halbfinale der Champions League verpasst.

München/Paris - Trotz einer bravourösen Leistung sind die Frauen des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Ersatzgeschwächt glichen die Münchnerinnen am Mittwoch bei Paris Saint-Germain die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel in der regulären Spielzeit aus, in der dramatischen Verlängerung erzielte PSG dann aber vor 27.000 Zuschauern durch die eingewechselte Ramona Bachmann den 2:2-Endstand.

FC Bayern Frauen: Kumagai und Schüler erzwingen die Verlängerung gegen PSG

Trainer Jens Scheuer musste auf insgesamt elf Spielerinnen verzichten, sieben davon befanden sich wegen Corona in Quarantäne. Bis auf Ersatztorhüterin Cecilia Runarsdottir standen alle einsatzfähigen Profispielerinnen in der Startelf, auf der Bank saßen mit Julia Landenberger und Laura Gloning zwei Feldspielerinnen aus der zweiten Mannschaft.

Trotzdem bestimmten die Bayern von Beginn an die Partie. In Führung ging allerdings PSG, nachdem sich Torhüterin Janina Leitzig bei einer Hereingabe von Sandy Baltimore verschätzte. Die Bayern antworteten, Saki Kumagai staubte nach einer Freistoßhereingabe ab. In der zweiten Hälfte fasste sich dann Klara Bühl ein Herz, Lea Schüller fälschte den Schuss ab und erzwang die Verlängerung. (mm)