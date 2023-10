„Meine Rolle ist klar“: Ulreich rückt wieder ins zweite Glied und erhält extra Tuchel-Lob

Von: Stefan Schmid, Christoph Wutz

Am 8. Spieltag gastierte der FCB in Mainz. Thomas Tuchel konnte bei seinem Ex-Klub den Lauf mit den Bayern fortsetzen. Die Stimmen zum Spiel.

Mainz – Für den FC Bayern ging es nach der Länderspielpause beim 1. FSV Mainz 05 weiter. Für Trainer Thomas Tuchel bedeutete die Partie eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Von 2008 bis 2014 war der heute 50-Jährige bei den 05ern tätig, zunächst als U19-Coach und ab 2009 fünf Jahre als Trainer der Profimannschaft.

Doch am Samstagabend ging es für Tuchel in erster Linie um drei Punkte: Die Bayern wollten Teil der Spitzengruppe der Bundesliga bleiben und konnten den dafür benötigten Sieg auch einfahren.

Bayern-Coach Thomas Tuchel äußerte sich rund um das Spiel in Mainz. © Lackovic / Imago

Vier Bayern-Stars fehlen in Mainz – Noch kein Neuer-Comeback

Wie bereits mehrmals in den vergangenen Wochen plagten den Rekordmeister auch vor dem Match gegen Mainz Personalsorgen. Gegen die 05er musste Tuchel auf vier Bayern-Stars verzichten, die verletzungsbedingt ausfielen. Unter ihnen war auch Noussair Mazraoui, der vor der Partie mit einem Pro-Palästina-Post Wirbel um den Deutschen Meister verursachte. Inzwischen hat der FC Bayern sein Schweigen zum Fall des marokkanischen Verteidigers gebrochen.

Während Joshua Kimmichs Einsatz gegen die Mainzer zunächst fraglich war, entspannt sich zumindest auf der Torhüterposition die personelle Lage beim FC Bayern: Manuel Neuer trainiert wieder voll mit und wird zeitnah in das Tor der Münchner zurückkehren. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Bayern stand der 37-Jährige allerdings gegen Mainz noch nicht wieder zwischen den Pfosten. Sein Comeback wird er wohl erst am kommenden Wochenende gegen Darmstadt 98 feiern.

Wir fassen für Sie die Stimmen und Reaktionen aller Beteiligten zum Topspiel am Samstagabend zusammen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) nach dem Spiel bei Sky über …

… das Spiel: „Ich glaube wir haben uns ganz viele Umschaltmöglichkeiten herausgespielt, wo wir schlampig waren und fahrlässig waren. Wir brauchten dann einen Weckruf und dann auch ein bisschen Glück, um einen verdienten Sieg hinten raus zu haben. Den kann man aber auch gar nicht hoch genug bewerten. Matthijs (Anm.: de Ligt) kommt aus einer Verletzung zurück, Jo (Anm.: Kimmich) war krank, Leon (Anm.: Goretzka) auch nicht fit. Geile Leistung, guter Sieg, freut mich sehr. Insgesamt waren wir ein bisschen schlampig. Wir haben Phasen im Spiel, wo wir so ein bisschen den Fuß drin haben, aber nicht richtig durchkommen. Aber Mainz macht das auch gut.“

… Joshua Kimmichs Leistung und Spielzeit: „Eigentlich haben wir gesagt 70 Minuten. Aber die Entzündungsmarker waren so gut in den letzten Tagen, dass es normal keine Reaktion mehr geben wird. Wir schauen auf das Spiel in Istanbul.“

… den dünnen Kader und das Lazarett der Bayern: „Ich habe ein bisschen Sorge wegen Leon mit der Hand, nicht dass das so endet wie mit Serge.“

… Uli Hoeneß‘ Ankündigung, es werde keine großen Winter-Transfers geben: „Wenn es der Oberboss sagt, dann stimmt das ja. (lacht) Eine große Verletzungsepidemie können wir uns nicht erlauben. Ansonsten halten wir uns die Optionen offen. Von der Qualität her sind wir voll überzeugt. Bei Leuten wie Minjae (Anm.: Kim), die auch bei der Nationalmannschaft spielen: da steckt was in den Beinen. Jetzt können wir nur Regeneration, Regeneration, Regeneration anbieten.“

… Sven Ulreichs Leistung und seine Parade gegen Lee beim Stand von 1:0: „Das ist natürlich sensationell gehalten, wie in Kopenhagen. Das macht er auch, weil er sich so überragend identifiziert mit der Rolle. Das klappt nur, weil die beiden (Anm.: Ulreich und Manuel Neuer) auch Freunde sind.“

… Daniel Peretz: „Er ist ein junger Kerl, der bangt jeden Tag um seine Familie. Das können wir als Außenstehende natürlich nicht ganz nachvollziehen, aber es steht ihm ins Gesicht geschrieben.“

Thomas Tuchel ist mit den Leistungen seines Ersatztorhüters Ulreich zufrieden. © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Sven Ulreich (Torhüter FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über …

… die Leistung des FC Bayern: „Ich glaube wir freuen uns erstmal, dass wir hier mal wieder gewonnen haben. Wir haben die Tore gemacht, nach vorne gut gespielt, in den Zweikämpfen gut angestellt. Im Großen und Ganzen haben wir gut gespielt.“

… seine Parade in der 1. Halbzeit: „Erstmal freue ich mich, dass ich den Ball gehalten habe. Dafür trainieren wir.“

… seine Rückkehr auf die Bank: „Ich freue mich auch für Manu, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann, weil ich ihn als Mensch sehr schätze. Ich setze mich dann auf die Bank und werde dann den Manu unterstützen, dass er eine gute Saison spielt. Es ist natürlich immer schön, auf dem Platz zu stehen, aber meine Rolle ist klar. Wenn Manu fit ist, wird er spielen.“

… Daniel Peretz: „Natürlich ist er sehr nachdenklich. Das geht nicht spurlos an einem vorbei.“

Sven Ulreich wird wieder den Platz hinter Manuel Neuer einnehmen. © IMAGO / eu-images

Bo Svensson (Trainer 1. FSV Mainz 05) nach dem Spiel bei Sky über …

… das, was den Mainzern gegen die Bayern fehlte: „Ich glaube, es war eine Mischung aus mehreren Sachen. Du brauchst Glück auf deiner Seite, das ein Fehler mal nicht bestraft wird oder dass der Ball vom Pfosten reingeht. Das hatten wir letztes Jahr bei einem Tor. Stattdessen machen wir beim Stand von 1:2 einen Fehler und der wird dann knallhart bestraft.“

… die Fehler, die zu den Gegentoren führten: „Sie ärgern mich schon, weil die Bayern genug Qualität und gute Spieler in ihren Reihen haben. Wir machen es zweimal viel zu einfach für sie, da müssen wir abgeklärter spielen.“

… das, was ihm im Abstiegskampf Zuversicht gibt: „Wie ich die Mannschaft im Alltag erlebe. Und auch das im Spiel, die Mentalität, wie wir zurückkommen.“

… den Support der Fans: „Das ist außergewöhnlich, aber für Mainz auch nicht außergewöhnlich, das gehört auch zum Verein. Nur so werden wir es auch hinbekommen.“

Martin Schmidt (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05) nach dem Spiel bei Sky über …

… ob die Niederlage unglücklich war: „Es sieht ähnlich aus in allen Spielen. Wir sind gut drin, dann kommt beim ersten Tor dieser Abspielfehler und auch das beim dritten Gegentor darfst du nicht so machen. Auf der anderen Seite gehen unsere Chancen halt nicht rein.“

… den Druck seiner Mannschaft im kommenden Spiel: „Ja. Das nächste Spiel ist am Freitagabend in Bochum. Das ist ein Muss-Spiel, da müssen wir hellwach sein, fit sein, gerade in der Defensive.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel bei Sky über …

… das, was sich Mainz-Coach Bo Svensson von ihm abschaut: „Gar nichts, er spielt auch nur Flugbälle (lacht). Ich glaube, dass jeder so sein muss, wie er ist. Jeder von uns Trainern schaut bei den anderen zu und nimmt kleine Sachen mit, um sich weiterzuentwickeln. Das macht der Bo sicherlich auch. Jeder Klub, jede Stadt hat eine eigene Kultur und Handschrift. Und der Bo macht das sehr, sehr gut.“

… den Bayern-Angstgegner Mainz: „Bei mir ist das kein Angstgegner, ich war erst einmal dabei und das muss jetzt reichen. Die Niederlage (im Frühjahr, Anm. d. Red.) hat sehr wehgetan. Ich war ein paar Mal auf der anderen Seite dabei. Es gibt so Orte, wo man sich traditionell schwertut, und das ist so ein Platz für uns. Trotzdem waren wir vor der Länderspielpause in einem guten Flow und hoffen, das nach dem Break wieder beweisen zu können.“

… Uli Hoeneß‘ Reaktion auf seine Kader-Kritik: „Mit Uli ist alles gut. Ich habe das natürlich mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, was daraus gemacht wurde. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir genau anzuschauen, was er gesagt hat. Wir sprechen oft direkt miteinander an der Säbener Straße. Und das zählt für mich dann mehr als das, was daraus gemacht wird. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir sind sehr direkt miteinander, das ist das Beste mit Uli. (lacht) Wir haben uns gestern getroffen, weil er da war und treffen uns oft, wenn er da ist. Manchmal hat er was, was ihm nicht gefällt, manchmal ich. Manchmal sind wir beide zufrieden. (lacht)“

… die personelle Lage gegen Mainz: „Ich glaube, der Einzige, der nicht komplett spielen sollte, ist Jo Kimmich, obwohl er es selber will. Wir haben da nochmal genau draufgeschaut, haben nochmal Blut abgenommen. Das Fieber ist immer weniger geworden. Er darf so lange spielen, wie er will. Ich denke, es werden etwa 70 Minuten, weil wir am Dienstag auch ein Auswärtsspiel in Istanbul haben.“

… den Umgang des Vereins mit Noussair Mazraoui: „Wir haben mit ihm gesprochen, auch gestern ganz kurz mit der Mannschaft vor dem Training. Ich bin selbst in der Thematik nur mit Halbwissen ausgestattet. Das ist ein Thema, das weit über den Sport hinausgeht. Wir vertrauen in den guten, heilsamen Geist der Kabine. Ich habe auch weiterhin Vertrauen in den Menschen Nouss (Noussair Mazraoui, Anm. d. Red.) und Missverständnisse gehören dazu. Wir schauen mal, das Thema wird uns wohl noch eine Weile begleiten.“

Konnten vor dem Spiel noch gemeinsam lachen: FCB-Coach Thomas Tuchel mit Mainz-Trainer Bo Svensson. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bo Svensson (Trainer 1. FSV Mainz 05) vor dem Spiel bei Sky über …

… die vielen Gegentore seines Teams: „Es hört sich immer blöd an, wenn ein Trainer sagt, dass immer ein paar Spieler gefehlt haben. Wir haben sehr viele Innenverteidiger, die ausgefallen sind. Es ist keine Ausrede, es ist nur eine Erklärung dafür, dass uns diese Abläufe in der Defensive gefehlt haben.“

… den Plan gegen Bayern: „Wir wissen, dass wenn wir nur tief verteidigen, dann wird es auch schwer. Man braucht auch Mut, auch einmal hoch anzulaufen, um auch mal Pausen von diesen Drangphasen der Bayern zu haben. Wenn du 90 Minuten nur in der Defensive bist, wird es schwer.“



… Mainz-Youngster Brajan Gruda: „Ich finde, er hat eine Unbekümmertheit in seiner Spielweise. Er will immer den Ball, auch wenn er einmal scheitert. Das zeichnet ihn schon aus. Er probiert einfach Sachen aus und in seinem Alter, das fordere ich auch ein, dass er uns diese Unbekümmertheit auch gibt.“

… seine positive Statistik gegen Bayern: „Das ist natürlich gut. Wie auch negative Statistiken immer sagen: Das hat keine Auswirkungen auf das Spiel heute Abend.“

