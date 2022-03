FC Bayern: Geldsegen in Millionenhöhe dank neuer Sponsoren-Verträge

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zuschauereinnahmen beim FC Bayern München eingebrochen. Hauptsponsor Telekom sorgt für Sicherheit und erhöht sogar die Zahlungen.

München - Während in der englischen Premier League seit Saisonbeginn wieder volle Stadion zugelassen sind, müssen sich die Bundesligisten mit einer schrittweisen Öffnung zufrieden geben. Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen RB Salzburg waren lediglich 25.000 Zuschauer zugelassen.

FC Bayern: Millionenverlust bei Heimspielen

Das bringt vor allem im Gerangel um die Spitzenpositionen im internationalen Fußball einen enormen Wettbewerbsnachteil für den deutschen Rekordmeister mit sich, der durch den Viertelfinaleinzug in der CL 89,1 Millionen an Prämien eingenommen hat. Denn: Während sich englische Top-Klubs wie Manchester City, Chelsea oder Liverpool über satte Zuschauereinnahmen freuen können, verlieren die Münchner pro Heimspiel mehrere Millionen Euro.

FC Bayern: 50 Millionen Euro von der Telekom

Da kommt es dem Klub um Vorstandschef Oliver Kahn (52) gelegen, dass gleich mehrere Sponsoren ihre lukrativen Verträge zu verbesserten Konditionen verlängern wollen. Das berichtet die Sport Bild. So soll der Vertrag mit Hauptsponsor Telekom um vier weitere Jahre verlängert werden – trotz Pandemie zu besseren Konditionen. Dem Vernehmen nach überweist die Telekom derzeit 45 Millionen Euro pro Spielzeit, künftig sollen es sogar mehr als 50 Millionen sein. Der neue Vertrag soll bereits ab Sommer in Kraft vertreten – damit wären Einnahmen in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro garantiert.

Unklar ist hingegen, wie die bei den eigenen Fans umstrittene Partnerschaft mit Qatar Airways weiter gehandhabt – und ob sie verlängert wird. Das Sponsoring, das angeblich bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr bringen soll, läuft ebenfalls 2023 aus. Das Logo der Fluggesellschaft ist unter anderem auf dem Ärmel der Bayern-Trikots zu sehen.