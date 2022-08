Champions-League-Auslosung: Auf wen trifft der FC Bayern? Hammergruppe möglich

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Um diesen Pott wird ab September wieder gekämpft. Auf wen treffen die Bayern in der Champions League? © picture alliance/dpa/CSM via ZUMA Wire/David Klein

Das Los entscheidet auf wen der FC Bayern in der Champions League trifft. Möglicherweise trifft das Team auf Liverpool, Mailand oder Marseille.

München - Die Augen der Fußballwelt blicken ab 18 Uhr (DAZN, Amazon, Magenta Sport) nach Istanbul. In der türkischen Metropole findet das diesjährige Finale der Champions League statt – darum erfolgt in der Millionenstadt am Bosporus (15 Millionen Einwohner) auch die Auslosung der Gruppenphase. Im Vorfeld richtete Hasan Salihamidzic (45) in seiner Funktion als Sportvorstand des FC Bayern schon mal eine kleine Kampfansage an ganz Europa.

FC-Bayern-Vorstand Salihamidzic will ins CL-Finale kommen

Als Salihamidzic diese Woche beim Sportbild-Award in Hamburg gefragt wurde, welchen Preis er bei der Ehrung im kommenden Jahr gerne entgegennehmen würde, antwortete er breit grinsend: „Den für die beste Mannschaft in Europa! In der Champions League wollen wir weit kommen, möglichst ins Finale. Dazu Meisterschaft und Pokal, wir wollen um alle drei Titel spielen.“ Aber wie realistisch ist dieses Vorhaben? Die tz beantwortet die wichtigsten Fragen zur Königsklassen-Auslosung:

Kann der FC Bayern schon in der Gruppenphase auf den FC Barcelona mit Ex-Stürmer Robert Lewandowski (34) treffen? Ja! Die Katalanen sind nämlich in Topf zwei und somit ein möglicher Vorrundengegner für den deutschen Rekordmeister. Zur Erinnerung: Bereits in der vergangenen Champions-League-Saison trafen beide Klubs in der Gruppenphase aufeinander. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (35) gewann beide Partien souverän mit 3:0. Dieser Lostopf hat es nicht nur wegen Barcelona in sich! Auch die beiden englischen Top-Klubs aus Liverpool und Chelsea mit den deutschen Teammangern Jürgen Klopp (55) und Thomas Tuchel (48) sind dort vertreten, ebenso wie Tottenham Hotspur, Juventus Turin, FC Sevilla und Atlético Madrid. Komplettiert wird die Auswahl von RB Leipzig.

Real Madrid, Man City und PSG können zunächst keine Gegner für den FCB werden

Welche Vorrundengegner sind für den FC Bayern ausgeschlossen? Alle deutschen Klubs (Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig) und die Mannschaften, die wie die Münchner in Lostopf eins gesetzt sind. Das sind Titelverteidiger Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, AC Mailand und dazu noch Ajax Amsterdam.

Wie könnte eine Hammergruppe aussehen? Eine mögliche Vorrunden-Konstellation: FC Bayern, FC Liverpool, Inter Mailand und Olympique Marseille.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Wer sind die Titel-Favoriten? Die üblichen Verdächtigen! Neben dem FC Bayern rechnen sich Titelverteidiger Real Madrid, Manchester City mit Trainer Pep Guardiola (51) und das Pariser Star-Ensemble um Kylian Mbappé (23), Neymar (30) und Lionel Messi (35) ernsthafte Chancen aus.

FCB in der Champions League: Anfang September geht es los

Wann startet die Gruppenphase? Die ersten Begegnungen finden am 6./7. September statt. Bereits eine Woche später steigt der zweite Spieltag. Die restlichen Gruppenspiele werden aufgrund der Winter-WM in Katar in einem straffen Zeitplan von Anfang Oktober bis Anfang November ausgetragen. Die Auslosung für das Achtelfinale ist für den 7. November angesetzt, die K.o.-Phase beginnt im Februar. Insgesamt stehen 124 Spiele auf dem Plan. Das Finale steigt am 10. Juni im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion. Interessant: 2020 und 2021 war Istanbul jeweils wegen der Corona-Pandemie das Finale entzogen worden, 2022 St. Petersburg wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. 2024 ist das Finale in Wembley, 2025 dann in München vorgesehen.

Wer zeigt die Spiele? DAZN und Amazon Prime Video haben wie schon in der vergangenen Saison die TV-Rechte.