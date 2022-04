FC Bayern verpflichtet 15-Jährigen: Rohdiamant Gabriel Gonzalez kommt im Sommer

Von: Vinzent Fischer

Der nächste Rohdiamant für den FC Bayern: Der 15-jährige Schweizer Juniorennationalspieler Gabriel Gonzalez. © FC Bayern

Der FC Bayern hat sich die Dienste eines vielversprechenden Talents gesichert. Der 15-jährige Schweizer Gabriel Gonzalez schließt sich den Münchnern im Sommer an.

München - Das gab der Rekordmeister in einer Pressemitteilung bekannt. Der Angreifer kommt aus der Jugendabteilung des Schweizer Zweitligisten FC Aarau an die Säbener Straße und unterzeichnet einen „langfristigen Vertrag“ beim FC Bayern. Der dann 16-Jährige (14.6.2006) wird zum 1. Juli am Campus beginnen und ist zunächst für die U17 eingeplant.

„Ein dynamischer Offensivspieler“: FC Bayern freut sich auf Gabriel Gonzalez

„Gabriel ist ein dynamischer Offensivspieler, der sowohl über die offensive Außenbahn als auch als zweite Spitze zum Einsatz kommen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten und er ab Sommer unsere Mannschaften verstärken wird“, beschreibt Holger Seitz, sportlicher Leiter des FCB-Campus, das Profil des jüngsten Neuzugangs. Gabriel Gonzalez gilt als ein äußerst vielversprechendes Talent. Der 15-jährige kam im vergangenen Herbst erstmals für die Schweizer U16-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Der Transfer passt in die Strategie, die der Rekordmeister für sein Nachwuchsleistungszentrum auserkoren hat. Herausragende junge Spieler sollen möglichst früh zu einem (verhältnismäßig) günstigen Preis den Weg nach München finden. Im Bayern-Campus sollen die Hochtalentierten dann zu Weltklasse-Spielern reifen. Zuletzt hatte der FCB den 13-jährigen Mike Wisdom von Borussia Mönchengladbach losgeeist - für eine kolportierte Summe von 300.000 Euro. (Vinzent Fischer)