„Abseitslinie angeblich falsch gezogen!“: Türkische Presse wettert nach Bayern-Sieg gegen Schiri-Gespann

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern besiegt erneut Galatasaray Istanbul und steht im Champions-League-Achtelfinale. Die internationale Presse reagiert.

München – Der FC Bayern München steht im Achtelfinale der UEFA Champions League. Durch den 2:1-Sieg in der heimischen Allianz Arena gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch ziehen die Münchener zum 16. Mal in Folge in die K.o.-Phase der Königsklasse ein. Neben dem FCB haben sich auch RB Leipzig, Manchester City, Real Madrid, Inter Mailand und Real Sociedad San Sebastian vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Cheftrainer: Thomas Tuchel

Harry Kane erlöst FC Bayern mit spätem Doppelpack

Der knappe Erfolg gegen die Türken war für die Mannschaft von Thomas Tuchel – wie schon im Hinspiel – harte Arbeit. Bis zur 81. Minute mussten die Bayern-Fans auf das erste Tor des deutschen Rekordmeisters warten. Harry Kane (tz-Note 2) erlöste die Roten dann allerdings mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten. Die Entscheidung.

Der Anschlusstreffer von Cedric Bakambu in der Nachspielzeit war am Ende nur noch Ergebniskosmetik. Die Münchener stehen nach vier Siegen aus vier Spielen zudem bereits als Gruppensieger der Gruppe A fest. Die internationale Presse hebt dabei die nächste Kane-Show hervor, während die türkische Medien mit dem Schiedsrichter hadern …

Harry Kane schoss den FC Bayern mit seinem Doppelpack ins Champions-League-Achtelfinale. © IMAGO/Laci Perenyi

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Gala – England

The Sun: „Harry Kane setzt fulminanten Bayern-Start mit zwei Toren gegen Galatasaray fort, während die Deutschen in die K.o.-Runde der Champions League einziehen“

The Guardian: „Harry Kane besiegelt mit seinem Doppelpack den Gruppensieg für Bayern München“

Daily Mail: „Harry Kane erzielt in den letzten zehn Minuten zwei Treffer und sichert den Deutschen den Einzug ins Achtelfinale der Champions League … Cedric Bakambu erzielt den letzten Trost für die Gäste“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Gala – Spanien

AS: „Immer Kane“

Mundo Deportivo: „Bayern qualifiziert sich dank Harry Kane“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Gala – Türkei

Hürriyet: „Abseitslinie beim Tor von Galatasaray angeblich falsch gezogen!“

Sözcü: „Gleiches Szenario“

Fanatik: „Interessante Momente beim Spiel Bayern München-Galatasaray! Erst Absage, dann zwei getrennte Kontrollen …“ (kk)

