Einzelkritik und Noten zum Bayern-Sieg: Kane ragt heraus – vier Vierer

Von: Florian Schimak, Vinzent Tschirpke, Hanna Raif

Der FC Bayern hatte am 4. Spieltag der Champions League Galatasaray Istanbul zu Gast. Es war eine hitzige Partie. Die Noten und Einzelkritik zum Bayern-Auftritt.

München – Die äußeren Umstände erinnerten in der Allianz Arena ein wenig an Istanbul vor zwei Wochen. Der Verkehr rund um Fröttmaning war so stark, dass selbst die Bosse des FC Bayern im Stau vor Anpfiff kurz ins Schwitzen kamen. Und die Lautstärke in der Arena dann, wenn die offiziell 15.000 Galatasary-Fans was zu sagen hatten, fast so ohrenbetäubend wie beim 3:1 des FC Bayern im berühmt-berüchtigten Rams Park.

Und wieder war es ein hartes Stück Arbeit. Erst der Treffer von Harry Kane (80.) erlöste den Rekordmeister, der nach dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel schon sicher im Achtelfinale steht. Am Ende stand es nach einem weiteren Kane-Tor (86.) 2:0 (0:0), ehe Gala kurz vor Schluss noch verkürzen konnte (90.+3).

FC Bayern feiert hart umkämpften Sieg: Matchwinner Kane mit Bestnote

Eine lange Minute verging, ehe der erste Treffer – vom Schiedsrichter wegen Abseits abgepfiffen – doch gezählt wurde. Gleich zwei Mal checkte der VAR. Der Jubel darüber, den ersten Punktverlust nach 16 siegreichen Gruppenspielen in der Champions League abgewendet zu haben, war dann freilich groß. Allerdings wurde die Freude über das Weiterkommen von den Sorgen um Jamal Musiala getrübt, der mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste.

Manuel Neuer

Zeigte Gala-Stürmer Icardi gleich mal, dass er immer noch der Alte ist und pflückte dessen versuchten Lupfer lässig runter. Gab der Defensive auch deshalb Sicherheit, weil er immer anspielbar war. Vereitelte kurz vor der Pause die Doppel-Chance der Gäste. Note 2

Noussair Mazraoui

Defensiv wenig gefordert, machte seine Seite gemeinsam mit Coman aber meist gut dicht, auch wenn sich der eine oder andere Stellungsfehler einschlich. Note 3

Dayot Upamecano

Hatte wie gegen den BVB in der Anfangsphase eine Kopfball-Chance, traf dieses Mal aber nicht. Vermutlich fehlte die Begrüßung des Verteidigers. Aufmerksam und resolut im Zweikampf. Pennte dann aber mal wieder nach eine Stunde, hatte aber Glück, dass der Treffer wegen Abseits nicht zählte. Note 3 (ab 72. Konrad Laimer, o.B.)

Minjae Kim

Weniger aktiv als Nebenmann Upamecano, aber das ist ja für einen Innenverteidiger nicht schlecht. Im Zweikampf clever und mit gutem Stellungsspiel. Note 3

Alphonso Davies

Bekam nach sieben Minuten Szenenapplaus, weil er drei Galatasaray-Spieler stehen ließ. Gefährlicher Ballverlust in der 15. Minute, den Musiala ausgebügelte. Sah dann früh die Gelbe Karte. Hatte deutlich mehr zu tun als Mazraoui auf der anderen Seite. Hatte Glück, dass er in der 60. Minuten nicht die Ampelkarte kassierte. Note 4

Joshua Kimmich

Half schon früh aus, um Goretzka die Schuhe zu binden. Suchte auch bei Standards seinen Partner, ansonsten wie immer um Struktur bemüht. Einige Spielverlagerungen, nach vorne aber kaum Impulse. Note: 4

Harry Kane war wieder einmal der Matchwinner beim FC Bayern. © IMAGO

Leon Goretzka

Glänzte mit zahlreichen Ballgewinnen, die für gefährliche Umschaltsituationen sorgten. Zog immer wieder als Antreiber durchs Mittelfeld und suchte den Weg in den Strafraum. Dabei aber ohne gefährlichen Abschluss. Note: 3

Kingsley Coman

Hatte auf der rechten Seite viele Räume, spielte die Gelegenheiten aber zu schlampig aus (8.,35.) Wirkte oft glücklos bei der Entscheidung, wann er flanken oder schießen sollte. Note: 4 (ab 87. Gnabry, o.B.)

Jamal Musiala

Hatte in der Anfangsphase einige Ballgewinne. Erste gute Chance in der 28. Minute, in der 40. Minute dann bei einem möglichen Abschluss im Oberschenkel verletzt. Note: 3 .(ab 40. Thomas Müller: Gab gewohnt viele Kommandos, blieb aber blass – bis er das 2:0 mit einleitete. Note: 3.)

Leroy Sané

Holte sich die Bälle früh ab und leitete so einige Chancen ein (22., 30.) Stellte die gegnerischen Verteidiger mit seinem Tempo oft vor Probleme, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Note: 4. (ab. 72. Mathys Tel, o. B.)

Harry Kane

War von Beginn an bemüht, seine starke Form aus der Bundesliga in die Champions League zu übertragen. Hätte in der 53. Minute zur Führung treffen müssen, war auch insgesamt bei seinen Abschlüssen unglücklich. War aber dann (dank VAR) zur Stelle (80.). In der 86. Minute leitete er den Treffer zum 2:0 mit ein. Note: 2

Aus der Allianz Arena berichten Hanna Raif, Vinzent Tschirpke und Florian Schimak