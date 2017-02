Live-Ticker: Bayern empfängt Arsenal zum CL-Klassiker

München - Der FC Bayern empfängt im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League am Mittwoch den FC Arsenal. Klappt es mit einer guten Ausgangslage für das Rückspiel?

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal aus London! Bereits zum vierten Mal innerhalb der vergangenen fünf CL-Spielzeiten und zum sechsten Mal überhaupt trifft der FCB in der Königsklasse auf die Gunners - das Duell wird langsam zum Klassiker.

Die Gesamtbilanz zwischen den Münchnern und den Londonern spricht für den deutschen Rekordmeister. Von den bisher zehn Duellen konnte der FC Bayern fünf gewinnen, dreimal siegte Arsenal (Torverhältnis: 17:11). Sechs Duelle davon fanden im Rahmen des Achtelfinales der Champions League statt - und stets setzten sich die Münchner durch.

Die K.o.-Duelle gab es auch deshalb, weil die Bayern stets Gruppensieger und die Gunners Gruppenzweiter wurden. Das war diesmal anders - und dennoch gibt es die Paarung erneut. Arsenal wurde Gruppensieger, doch die Bayern schwächelten in der Gruppenphase und landeten „nur“ auf Rang zwei.

Arsenal, das in der englischen Premier League mit zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea auf Rang drei steht, will endlich die Hürde FC Bayern nehmen und ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Ein Mini-Vorteil: Die Gunners dürfen das Rückspiel am 7. März im heimischen Emirates Stadium austragen.

Doch zunächst einmal steht am Mittwoch das Hinspiel in der Allianz Arena an - und der FC Bayern wird alles tun, um sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen. Anstoß ist um 20.45 Uhr, hier im Live-Ticker verpassen Sie nichts!

Bisherige CL-Duelle zwischen FC Bayern und Arsenal

Saison CL-Runde Heim Gast Ergebnis 2015/2016 Vorrunde, Gruppe F FC Bayern - Arsenal FC 5:1 (3:0) 2015/2016 Vorrunde, Gruppe F Arsenal FC - FC Bayern 2:0 (0:0) 2013/2014 Achtelfinale FC Bayern - Arsenal FC 1:1 (0:0) 2013/2014 Achtelfinale Arsenal FC - FC Bayern 0:2 (0:0) 2012/2013 Achtelfinale FC Bayern - Arsenal FC 0:2 (0:1) 2012/2013 Achtelfinale Arsenal FC - FC Bayern 1:3 (0:2) 2004/2005 Achtelfinale Arsenal FC - FC Bayern 1:0 (0:0) 2004/2005 Achtelfinale FC Bayern - Arsenal FC 3:1 (1:0) 2000/2001 Zwischenrunde, Gruppe C FC Bayern - Arsenal FC 1:0 (1:0) 2000/2001 Zwischenrunde, Gruppe C Arsenal FC - FC Bayern 2:2 (1:0)

fw/mae