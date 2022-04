„Ich traue Ortega Bayern zu“ - Bielefelds Kapitän sieht seinen Keeper als möglichen neuen Neuer-Backup

Am Sonntag empfängt Bielefeld die Bayern. Mit dabei: Manuel Prietl (30). Das tz-Interview mit dem Arminia-Kapitän.

Prietl spricht u.a. über Bielefeld-Torwart Stefan Ortega (29/Vertrag läuft aus), der auch mit dem FCB in Verbindung gebracht wird.

Bayern ist im Champions-League-Viertelfinale an Villarreal gescheitert. Vor- oder Nachteil für Sie?

Prietl: Ich denke, die Bayern werden nun mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität bei uns auftreten. Wir freuen uns trotzdem extrem auf das Spiel. Wir haben es uns über Jahre erarbeitet, gegen solche Klubs zu spielen. Unabhängig davon, gehen wir mit Vollgas rein. Wir sind im Kampf um den Klassenerhalt und brauchen jeden Punkt. Wir werden nichts herschenken.

Prietl: „Fakt ist, die Bayern werden ein hartes Brett“

Was konnten Sie sich von Villarreal abschauen?

Prietl: Wir haben analysiert, wie sie verteidigt haben. Fakt ist, die Bayern werden ein hartes Brett.



Was braucht man noch, um die Bayern zu besiegen?

Prietl: Man hat nur eine Chance, wenn man sehr mutig ist und bis zum Ende top verteidigt. Auf den Außenverteidiger-Positionen brauchen wir immer doppelte Unterstützung gegen die starken Flügelspieler von Bayern. Wir müssen voll da sein, unsere Qualitäten im Umschalt­spiel auch ausspielen. Wir brauchen einen Sahnetag. Aber auch Bochum hat gezeigt, dass man als Underdog die Bayern schlagen kann.



Mit dem Fuß reiht er sich unter die Top-Torhüter ein

Warum steigt Bielefeld wieder nicht ab?

Prietl: Arminia ist dafür bekannt, die Dinge am Ende für sich zu entscheiden. Seit meiner Ankunft 2016 hatte ich tatsächlich nur zwei stressfreie Saison-Endphasen. Wir müssen uns dieses Jahr wieder auf ein stressiges Finale einstellen. Aber wir wollen mit allen Mitteln unser Ziel erreichen. Unser Teamspirit ist einzigartig. Wir glauben an uns, dürfen nicht auf die anderen schauen und müssen jedes Spiel mit Vollgas bestreiten. Wichtig ist, dass wir das direkte Duell um den Klassenerhalt gegen die Hertha für uns entscheiden. Ich gehe davon aus, dass man mit 35, 36 Punkten die Klasse halten wird.



Prietl über Ortega: “Aufgrund seiner für einen Torwart geringeren Körpergröße wird er oft unterschätzt“

Sind Sie nach Ihrer langwierigen Corona-Erkrankung wieder bei 100 Prozent?

Prietl: Ja. Ich hatte die Deltavariante. Die Symptome waren zum Glück in meinem Fall erträglich. Aber sechs Wochen lang war meine Nase dicht. Meine Schleimhäute waren extrem gereizt – in der Nase und auch im Magen. Durch sehr gute Spezialisten in Österreich sind wir draufgekommen, dass ich mehrere Unverträglichkeiten habe, die der Hauptgrund dafür waren. Mein Magen-Darm-Trakt hat dadurch nicht mehr so funktioniert wie er soll. Nun ernähre ich mich beispielsweise großteils pflanzenbasiert, glutenfrei, lasse Milchprodukte weg. Es hat sich alles sehr gut erholt. Darmgesundheit ist aus meiner Sicht extrem wichtig.



Um Ihren Torwart Stefan Ortega gibt es immer wieder Bayern-Gerüchte. Trauen Sie ihm diesen Schritt zu?

Prietl: Definitiv. Erst seit den letzten zwei Jahren in der Bundesliga haben Top-Klubs Stefan auf dem Zettel. Dabei spielt er schon die letzten vier Jahre auf diesem starken Level. Aufgrund seiner für einen Torwart geringeren Körpergröße wird er oft unterschätzt. Zu Unrecht. Was ich noch sagen kann: Wenn wir im Training Spiele mit zwei Kontakten machen, ist er überspitzt ausgedrückt besser als 80 Prozent der Mannschaft. Ich wage zu behaupten, mit dem Fuß reiht er sich unter die Top-Top-Torhüter ein.



Könnte er auch als Feldspieler durchgehen?

Prietl: Dafür würde die Luft bei ihm nicht reichen (lacht). Er wäre ein kampfstarker Sechser, hat ein unglaublich sauberes Passspiel. Wenn er bei Bayern im Boot wäre, würden einige schon staunen. Interview: Philipp Kessler