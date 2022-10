Kahn tobt wegen Bellingham-Szene: „Wo ist da die Empathie?“

Von: Hanna Raif

Davies musste nach einem Bellingham-Tritt (li.) ins Krankenhaus. © Imago

Neben dem sportlich-kämpferischen Eindruck des Spitzenspiels Bayern gegen Dortmund war es vor allem eine Karte, die Schiedsrichter Aytekin nicht zückte, die Samstag für Aufregung und heftige Kritik der Münchner sorgte.

München - Jude Bellingham und die Schiedsrichter – das ist ja so ein Thema für sich. Diesmal, nach dem 2:2 im Topspiel gegen den FC Bayern, gab sich der 19-Jährige aber deutlich kleinlauter als noch nach dem letzten „Clasico“. Zur Erinnerung: Damals hatte der frustrierte Engländer im BVB-Trikot für einen handfesten Skandal gesorgt, als er den unglücklichen Felix Zwayer öffentlich an seine Beteiligung im Manipulationsskandal erinnerte. Am Samstagabend hingegen musste er Deniz Aytekin danken, dass er nicht schon vor der Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war.

FC Bayern: Bellinghams zu hoch gestrecktes Bein trifft Davies am Auge

Selten hat man nach einer Partie einen so gefragten Referee gesehen wie Aytekin im Signal Iduna Park. Schnell geduscht und frisiert, dann ging es für den 44-Jährigen von TV-Kamera zu TV-Kamera. Gehetzt und mit seinem Ex-Kollegen und heutigen Experten Manuel Gräfe im Schlepptau sprach der gebürtige Franke – dessen Ansetzung schon für Diskussionen gesorgt hatte – in Dauerschleife über diese eine Szene, die sich kurz vor dem Halbzeitpfiff ereignet hatte. Im Fokus: Bellinghams rechtes und zu hoch gestrecktes Bein – und das rechte Auge von Alphonso Davies.

Neuer zu Bellingham-Foul: Aktion war „spielentscheidend“

„Das war sicherlich keine Absicht, aber er kommt zu spät“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer und bewertete die Aktion als „spielentscheidend“. Obwohl Davies sofort zu Boden ging und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte Aytekin auf eine Gelbe Karte verzichtet. Für den zuvor bereits verwarnten Bellingham war das Glück, für jeden anderen Beteiligten: unverständlich. „Wir hatten vor vier Monaten eine Schulung. Wenn du einen Spieler mit einem hohen Fuß im Gesicht triffst, ist es eine glatte Rote Karte. Ich weiß nicht, ob das andere Regeln waren“, sagte der angefressene Julian Nagelsmann. Zu diskutieren, führte der Bayern-Trainer aus, gebe es da „nicht viel. Er tritt ihm volle Kanne ins Gesicht.“ Deshalb wäre sogar eine Gelbe Karte zu wenig gewesen: „Das ist Rot!“

Aytekin hatte Verständnis für diese Meinung, war aber um Aufklärung bemüht. Weil Bellingham den von hinten heraneilenden Davies (Diagnose Schädelprellung) nicht früh genug gesehen und dessen Kopf sich auch ein Stück nach unten bewegt habe, „hat mir die letzte Überzeugung gefehlt“. Er sei sich bewusst, dass er das Spiel mit dem Platzverweis für Bellingham entschieden hätte, blieb aber bei seiner Einschätzung. Immerhin fügte er an: „Ich kann jeden verstehen, der es anders sieht und anders auslegt.“ Also: so gut wie alle. Dass später der eingewechselte Kingsley Coman mit Gelb-Rot vom Platz musste, ging in der Debatte fast unter. Oliver Kahn fragte gestern per Twitter: „Wo war da die Empathie?“ Aytekin hatte eine harte Linie verfolgt, in dieser einen Szene aber falsch entschieden. hlr