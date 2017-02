Drei Fragen, drei Antworten: Das sagen Ancelotti und Wenger

München - Am Mittwoch steigt das CL-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal. Zuvor gaben beide Trainer eine Pressekonferenz. Wir haben die Aussagen zu drei wichtigen Fragen zusammengefasst.

In welchem Zustand ist Ihr Team?

Carlo Ancelotti: Ich bin der Meinung, dass wir es bislang sehr gut gemacht haben. Es stimmt, wir hätten es in einigen Spielen auch besser machen können, aber soweit bin ich mit der Leistung meiner Spieler zufrieden. Unsere Resultate waren gut. Das Ziel ist, in allen Wettbewerben das Maximum zu erreichen. In der Champions League ist das natürlich kein einfaches Unterfangen, da es immer ein Hin- und ein Rückspiel gibt. Ich sehe meine Mannschaft aber dazu in der Lage, mit jeder Mannschaft mitzuhalten. Wir haben die Qualität und Erfahrung, um es bis zum Ende eines jeden Wettbewerbs zu schaffen.

Arsène Wenger: Der Fokus liegt nicht auf der Geschichte, sondern auf der Zukunft. Wir spielen gegen die Bayern, die von vielen als Favorit gehandelt werden. Wir werden uns jedoch auf uns konzentrieren und wollen positiv ins Spiel gehen. Sowohl an der spielerischen, als auch an der kämpferischen Front. Ich fühle, dass wir die nötige Erfahrung dazu haben. In den letzten Jahren standen die Bayern stets unter den besten vier Mannschaften Europas, dennoch fühlen wir uns imstande, gegen sie anzutreten und haben den Vorteil, dass das zweite Spiel in unserem Stadion stattfindet.

Was ist der Schlüssel zum Sieg?

Carlo Ancelotti: Wir spielen, um das Spiel zu kontrollieren. Was Arsenal angeht, gilt es vor allem ihre Konter in den Griff zu bekommen. Sie haben sehr schnelle und kontergefährliche Spieler in ihren Reihen, auf die wir achten müssen. Arsenal hat insgesamt eine sehr gute Spielergruppe beisammen, vor allem der Mix aus jungen und gestandenen Spielern ist sehr gut. Spieler wie Alexis Sanchez, Theo Walcott oder Olivier Giroud machen sie gerade im Angriff zu einer brandgefährlichen Mannschaft. An eine psychologische Barriere bei ihnen in der Champions League glaube ich ebenfalls nicht. Selbst wenn sie eine hätten, würden sie wohl alles dafür tun, um sich ihrer gegen uns zu entledigen.



Arsène Wenger: Gegen Mannschaften wie Bayern muss man verstärkt darauf achten, eine gute Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden. Wir wollen attraktiven und effizienten Fußball spielen, eben so wie bisher. In der Champions League haben wir bislang noch kein Spiel verloren und hatten zum Beispiel mit Paris Saint-Germain nicht unbedingt die schwächsten Gegner in der Gruppenphase. Genau darauf wollen wir unseren Fokus setzen, auf unser Spiel. Nicht auf das, was andere Leute über unser Spiel sagen oder zu wissen meinen.



Welche Spieler sind entscheidend?

Carlo Ancelotti: Alonso ist ein sehr wichtiger Spieler und kann gegen Arsenal starten. Nur Boateng und Ribéry sind nicht dabei. Morgen steht ein sehr wichtiges Spiel für uns an. Ich denke, dass wir vorbereitet sind und hoffe natürlich, dass meine Spieler ihre beste Qualität zeigen. Um am Ende die Champions League zu gewinnen, sind einige Dinge vonnöten. Man braucht Courage, Erfahrung, Persönlichkeit und auch das nötige Glück. Besonders wichtig ist in meinen Augen die Courage, da in den meisten Fällen die Mannschaft siegreich ist, die den besseren Fußball auf den Platz bringt



Arsène Wenger: Wir spielen in Deutschland und gegen die Bayern, von daher bin ich keinesfalls besorgt, dass Mesut Özil und Shkodran Mustafi nicht topmotiviert sein werden. Ich bin mit beiden Spielern sehr zufrieden. Sie legen eine tolle Einstellung an den Tag, eben so wie sie deutsche Fußballer meistens haben. Ich bin auch mit ihren Leistungen sehr zufrieden. Mustafi hat uns Stabilität gegeben und hat sich gut entwickelt. Özil spielt natürlich schon einige Jahre für uns, kennt unsere Mannschaft und weiß, wie wir spielen wollen. Für beide wird das ein sehr wichtiges Spiel.

