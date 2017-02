Elfmeter oder nicht? Das sagen die Experten

München - Es war die Szene des Spiels zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal, über die am meisten diskutiert wurde: Das Foul durch Robert Lewandowski, das zum Elfmeter führte. Doch war es wirklich ein gerechtfertigter Strafstoß? Das sagen die Experten:

Na also, am Ende hat’s doch gar nicht mehr so doll wehgetan … Nach einer halben Stunde pendelten die Bayern samt ihrer Anhängerschaft noch zwischen Wut und Weinen, als eine gute Stunde gespielt war, sah es schon viel besser aus: 4:1, am Ende 5:1, da lässt sich so ein Elfer doch verschmerzen. Zumal es trotz aller Proteste ja auch wirklich einer war.

Was in den Zeitlupen zu erkennen war, hatte das Schiedsrichterteam um Milorad Mazic (Serbien) schon in Echtzeit gesehen. „Natürlich wird diskutiert, aber man kann ihn geben. Koscielny geht mit dem Fuß nicht nach unten, sondern spitzelt den Ball weg, und dann trifft ihn Lewandowski und unterbricht damit das Spiel. Wenn ich ihn nicht sehe und treffe ihn, dann hab ich halt Pech gehabt. Pech – aber es ist ein klarer Elfmeter“, erklärte Lothar Matthäus die Sachlage bei Sky. Auch Oliver Kahn sah die Szene genauso, auch er zeigte sich im ZDF absolut regelfest: „Ich hab erst gedacht, es ist ein Witz. Aber nein, es ist tatsächlich ein Elfmeter, denn der Spieler spitzelt den Ball nach oben weg und wird dann getroffen.“

FC Bayern zündet den Turbo - Arsenal sieht kein Land mehr

Zum Glück war’s das aber auch schon mit den schmerzhaften Momenten Mittwochabend, denn ansonsten überzeugten die Bayern die Experten nach längerer Zeit mal wieder. „Es gab ja nicht so viele Spiele, die eine Favoritenrolle rechtfertigen würden“, hatte Kahn vorm Spiel angemerkt und Matthäus ergänzte, dass die „Bayern mit dem Feuer spielen, wenn sie sich darauf verlassen, in wichtigen Spielen den Schalter umlegen zu können.“ Aber, so sind sie halt: Sie jonglieren gerne mit Feuerbällen – und sie können es auch, erkannte Matthäus: „Sie sind toll herausgekommen aus der Kabine, und sie haben sofort das Spiel beherrscht.“ Mit Ausnahme der Elfersituation und den folgenden Minuten – aber dann zündeten sie den Turbo und Arsenal sah kein Land mehr.

„Wenn es drauf ankommt, dann sind wir da – wenn das keine Antwort war, dann weiß ich auch nicht!“, sagte Arjen Robben, fügte aber an: „Vielleicht ist es der falsche Moment, jetzt zu kritisieren, aber das Gegentor, das darf nicht passieren in der Champions League. Wir verschenken einen Elfmeter, und wenn dann Manu hält, dann musst du dein Leben reinlegen, dass der Nachschuss nicht drin ist.“

Bayern zerlegt Arsenal: Viermal die 1! Zur Fotostrecke

Dass das kaum ins Gewicht fiel, das lag (mal wieder) auch daran, dass von Mesut Özil wenig zu sehen war. Nach vorne nicht, nach hinten noch viel weniger, was Oliver Kahn zu einem Bonmot veranlasste: „Man würde Mesut Özil am liebsten auf dem Feld hinterherlaufen und ihm zurufen: Jetzt zeig doch mal, was du kannst! Er ist ein genialer Spieler, warum er es immer wieder nicht zeigt, das weiß er nur selbst.“

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

tz