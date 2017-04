FC Bayern gegen FC Augsburg: So sehen Sie die Bundesliga heute live im TV und im Live-Stream

München - Der 26. Spieltag in der Bundesliga steht an. Der FC Bayern empfängt den FC Augsburg. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream.

An Spieltag Nummer 26 wartet ein bayerisches Derby auf die Fußball-Fans in der Bundesliga: Der FC Augsburg ist beim FC Bayern zu Gast. Wir verraten Ihnen, wo Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Der deutsche Rekordmeister will auch nach der Länderspielpause seine gute Form beibehalten. Seit dem Last-Minute-1:1 in Berlin haben die Münchner in der Liga vier Siege in Folge gefeiert, hinzu kommen die Erfolge in der Champions League gegen den FC Arsenal und den Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal, wo die Münchner Schalke im Viertelfinale besiegten. In der zweiten Hauptrunde schmiss man bereits den Gegner vom Wochenende, den FC Augsburg, aus dem Turnier.

Bundesliga: Wochen der Wahrheit für den FC Bayern

Für die Bayern geht es nun in die entscheidenden Wochen der Saison, in denen es zugleich Schlag auf Schlag geht. Nach dem Spiel gegen die Augsburger steht eine englische Woche mit einem Gastspiel bei den starken Hoffenheimern an. Am nächsten Samstag kommt dann Borussia Dortmund in die Allianz Arena. Nur vier Tage später wartet dann die wohl größte Härteprüfung der Saison. Im Viertelfinale der Champions League empfangen die Münchner Titelverteidiger Real Madrid. Doch damit noch nicht genug. In der Bundesliga wartet mit dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen die nächste Top-Partie, ehe es zum Rückspiel in der Königsklasse nach Madrid geht. Nachdem man am 30. Spieltag den 1. FSV Mainz 05 zu Gast hat, kommt es erneut zum Duell mit dem BVB, diesmal im Halbfinale im DFB-Pokal. Ein Hammer-Monat für den FC Bayern!

Es werden anstrengende Tage im April für die Roten, da kommt es Trainer Carlo Ancelotti sehr entgegen, dass man bereits 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig hat. Auf den ärgsten Konkurrenten der letzten Jahre, Borussia Dortmund sind es bereits 16 Zähler Abstand. So kann der „Mister“, wie Ancelotti genannt wird, vor allem in der Bundesliga ordentlich rotieren und einige Stammkräfte schonen.

Bundesliga: Beim FC Augsburg schrillen die Alarmglocken

Beim FC Augsburg dagegen sieht die Welt nicht ganz so freundlich aus, wie beim rund 60 Kilometer entfernten Nachbarn aus dem Süden. Nach 25 Spielen haben die Fuggerstädter 29 Punkte auf dem Konto und stehen damit auf Platz 14. Damit sind es nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, auf dem momentan der Hamburger SV steht. Im extrem engen Mittelfeld der Bundesliga zählt jeder Punkt, denn selbst zu Platz sechs, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, ist es nicht allzu weit. Nur acht Punkte haben die Augsburger Rückstand auf den 1. FC Köln. Doch das Restprogramm ist hart. Nach dem Gastspiel in München, gibt es ein Keller-Derby gegen den FC Ingolstadt, in dem unbedingt ein Sieg her muss. Dann kommen weitere harte Brocken auf das Team von Trainer Manuel Baum zu. Gegen die in der oberen Tabellen-Hälfte angesiedelten Hertha BSC, 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt wird es schwer. Anschließend ist der HSV in Augsburg zu Gast. Dort könnte sich der FCA mit einem Sieg aus der Abstiegszone befreien. Denn zum Abschluss geht es noch einmal richtig zur Sache. Dann kommt es erst zum Duell mit Borussia Mönchengladbach, dann im letzten Heimspiel mit dem BVB und am letzten Spieltag muss der FC Augsburg dann noch zu den starken Hoffenheimern. Dann wissen die Augsburger, ob es zum Klassenerhalt gereicht hat.

Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie Sie die Bundesliga-Partie FC Bayern gegen FC Augsburg live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Die Bundesliga heute live im TV bei Sky

Wenn Sie die Bundesliga live im TV sehen möchten, gibt es dazu nur eine Möglichkeit: Sky. Der Pay-TV-Sender hält die Exklusiv-Live-Rechte an der höchsten deutschen Spielklasse. Am Samstag haben Sie bei der Sendeanstalt aus dem Münchner Norden zwei Alternativen: Entweder Sie schauen die Konferenz ab 14 Uhr mit Moderatorin Esther Sedlaczek, dem kürzlich zurückgetretenen Kevin Kuranyi und Kommentator Roland Evers für die Partie FC Bayern gegen FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 1 und HD 1 oder das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 und HD 4. Hier wird sich zum Anpfiff um 15:30 Uhr Fritz von Thurn und Taxis vom Mikrofon melden.

Im Anschluss an die Partie wird es wie gewohnt die Zusammenfassungen aller Begegnungen in „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2 und HD 2 geben.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Die Bundesliga heute im Live-Stream bei Sky Go

Als Sky-Kunde steht Ihnen der Streaming-Dienst Sky Go kostenlos zur Verfügung. Dort finden Sie das komplette Live-Programm von Sky. Auch laufen alle Spiele der Fußball-Bundesliga. Somit können Sie das Duell zwischen den Bayern und Augsburg live verfolgen, auch wenn Sie unterwegs sind oder lieber mit einem mobilen Endgerät schauen. Sky Go können Sie über Ihren Webbrowser am PC oder über die eigens entwickelte App, die sie im iTunes- und Google Play Store herunterladen können, aufrufen.

Hinweis: Doch Vorsicht! Wenn Sie Sky Go über Ihr Smartphone oder Tablet ansehen, sollten Sie unbedingt auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Sonst kann es Ihnen passieren, dass Sie das gesamte Datenvolumen Ihres Mobilfunkvertrages aufbrauchen.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Die Bundesliga im heute kostenlosen Live-Stream

Sie finden das Angebot zu teuer? Dann bieten Ihnen die zahlreichen Webseiten des Internets eine Lösung. Auf einigen Seiten finden Sie kostenlose Live-Streams, die auch den FC Bayern gegen den FC Augsburg zeigen. Die Sache hat allerdings mehrere Haken. Zum Einen befinden sich diese Angebote in einer rechtlichen Grauzone, ihre Legalität ist bis zuletzt nicht eindeutig geklärt. Zum Anderen müssen Sie bei Bild- und Tonqualität Abstriche machen, ein deutscher Kommentar ist äußerst selten zu finden. Hinzu kommt, dass auf solchen fragwürdigen Seiten sehr oft Werbung in neuen Fenstern aufspringt, die Sie jedes Mal von neuem schließen müssen. Orientieren Sie sich lieber an unserer Liste von legalen Live-Streams.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Die Bundesliga heute bei uns im Live-Ticker

Wie zu jedem Spiel des FC Bayern, bieten wir Ihnen auch zur Begegnung gegen den FC Augsburg einen Live-Ticker auf unserem Portal an. Klicken Sie rein, verpassen Sie nichts!

FC Bayern gegen FC Augsburg: Die Bundesliga heute live im Webradio von Sport1.fm

Auch für die Ohren gibt es was. Im Webradio von Sport1.fm können Sie die Bundesliga am Samstag live hören. Für die Partie zwischen Bayern und Augsburg ist Michael Birk als Reporter angesetzt. Die Begegnung wird auf Einzel 1 zu hören sein, ist im Webbrowser auf dem PC oder über die App, downloadbar in iTunes- und Google Play Store aufrufbar.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Vergangene Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 29.10.2016 Bundesliga FC Augsburg -FC Bayern 1:3 26.10.2016 DFB-Pokal FC Bayern - FC Augsburg 3:1 14.02.2016 Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern 1:3 12.09.2015 Bundesliga FC Bayern - FC Augsburg 2:1 09.05.2015 Bundesliga FC Bayern - FC Augsburg 0:1 13.12.2014 Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern 0:4 05.04.2014 Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern 1:0 04.12.2013 DFB-Pokal FC Augsburg - FC Bayern 0:2 09.11.2013 Bundesliga FC Bayern - FC Augsburg 3:0 11.05.2013 Bundesliga FC Bayern - FC Augsburg 3:0

