FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Sascha Mehr

Am 4. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern Galatasaray Istanbul. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

München – Das Champions League-Match zwischen dem FC Bayern und Galatasaray Istanbul steigt am Mittwoch, 8. November 2023, um 21.00 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Galatasaray Istanbul wird nicht live im Free-TV übertragen.

FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen dem FC Bayern und Galatasaray Istanbul Live-Stream übertragen.

FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul: Wer holt sich den Sieg?

In der Champions-League-Gruppenphase steht der 4. Spieltag an und der FC Bayern München hat Galatasaray Istanbul zu Gast in der heimischen Allianz Arena. Nach drei Siegen zu Beginn steht der deutsche Rekordmeister an der Spitze seiner Gruppe in der Gruppenphase und will mit einem weiteren Erfolg die Tür zum Achtelfinale weit aufstoßen.

Es kommt zum Rückspiel gegen den türkischen Top-Klub, bei dem der FC Bayern München zuletzt gewinnen konnte. Die Generalprobe für das Champions-League-Duell gewann der FCB mit 4:0 bei Borussia Dortmund und setzte sich als erster Verfolger hinter Bayer Leverkusen fest.

„Ich bin super zufrieden mit der Mannschaft. Das war top. Heute war ein Topspiel und wir haben eine Top-Leistung gezeigt. Es war ein intensives Match. Wir waren sehr konzentriert, fokussiert und effektiv. Wir haben verdient gewonnen und uns viele Torchancen herausgespielt. Ich freue mich für die Mannschaft, weil wir Mittwoch ein nicht so gutes Spiel gemacht haben. Das kommt vor, aber auf die Reaktion kommt es an. Jeder hat die Wichtigkeit gespürt. Es ist ein riesengroßes Spiel in Deutschland“, sagte Cheftrainer Thomas Tuchel nach der Partie.

Der FC Bayern trifft auf Galatasaray. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Bei Gegner Galatasaray Istanbul fällt Stammkeeper Fernando Muslera aus. Der Keeper verletzte sich am vergangenen Spieltag der türkischen Liga und fehlt mit Muskelbeschwerden mehrere Wochen. ( smr )