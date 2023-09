FC Bayern gegen Manchester United jetzt im Live-Ticker: Tuchel überrascht mit 17-jährigem Nachwuchstorwart

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München empfängt am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Manchester United. Der Live-Ticker zum Spiel.

1. Minute: Das Spiel läuft.

Aufstellung FC Bayern München: Ulreich – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala, Gnabry – Kane Aufstellung Manchester United: A. Onana - Diogo Dalot, Lindelöf, Li. Martinez, Reguilon - Casemiro, Eriksen, Pellistri, Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund Tore:

Update, 20.56 Uhr: Die beiden Mannschaften betreten das Feld. In wenigen Minuten startet die Champions-League-Saison 2023/24 für den FC Bayern München.

Update, 20.47 Uhr: „Es nervt. Du willst die Mannschaft natürlich pushen, das geht aber jetzt nicht. Ich darf auch nicht in die Kabine. Meine Co-Trainer machen das aber gut“, sagte Thomas Tuchel vor der Partie am Dazn-Mikro. „Jamal ist ein Schlüsselspieler für uns. Er ist fit, also spielt er“, so der Cheftrainer des FC Bayern über die Startelf.

Update, 20.32 Uhr: Neben den bereits erwähnten Jadon Sancho, Harry Maguire und Antony fehlen auch Shaw, Malacia, Wan-Bissaka und Mount. Das Quartett ist wegen unterschiedlicher Verletzungen nicht dabei.

Update, 20.22 Uhr: Die U19 des FC Bayern München hat am Nachmittag übrigens vorgelegt gegen Manchester United. In der UEFA Youth League feierte die Mannschaft von Cheftrainer Michael Hartmann einen 2:0-Sieg. Robert Ramsak brachte den FCB kurz vor der Pause in Führung, Michael Scott machte in der Schlussphase den Deckel drauf.

Update, 20.15 Uhr: United-Trainer Erik ten Hag nimmt in seiner Startelf eine Änderung vor, nach dem 1:3 gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League. Pellistri beginnt statt McTominay, der auf der Bank sitzt.

Update, 20.08 Uhr: Auf der Bank des FC Bayern München sitzt der erst 17-jährige Max Schmitt. Der Keeper spielt eigentlich für die U19 am Bayern-Campus. Gegen Manchester United ist der deutsche U18-Nationalspieler das erste Mal im Profikader.

Der FC Bayern erwartet Manchester United. © Florian Schimak

Update, 19.51 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern München ist da. Cheftrainer Thomas Tuchel nimmt eine Änderung in der Offensive vor. Thomas Müller muss auf die Bank, dafür startet Jamal Musiala. Als Rechtsverteidiger bekommt erneut Konrad Laimer den Vorzug vor Noussair Mazraoui.

Update vom Mittwoch, 20. September, 19.09 Uhr: Die Bilanz spricht ganz klar für den FC Bayern München. In elf Begegnungen gegen Manchester United gab es vier Siege, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Zudem konnte United noch nie ein Pflichtspiel in München gewinnen – weder im Olympiastadion, noch in der Allianz-Arena.

Erstmeldung: München – Nach dem Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga, steht für den FC Bayern die nächste schwere Aufgabe bevor. Am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase trifft der deutsche Rekordmeister auf Manchester United und will mit einem Sieg in die Königsklasse starten.

FC Bayern empfängt Manchester United zum Champions-League-Auftakt

Verzichten muss die Mannschaft dabei aber auf ihren Cheftrainer Thomas Tuchel, der Mittwochabend nicht auf der Bank Platz nehmen darf. Im Champions-League-Viertelfinale der vergangenen Saison gegen Manchester City kassierte der damals gerade verpflichtete Bayern-Coach eine Gelb-Rote-Karte, die eine Sperre nach sich zieht. Im Rückspiel erhielt der 50-Jährige kurz vor Ende der Partie zunächst Gelb wegen Reklamierens und kurz darauf die Ampelkarte. Diese Sperre muss Tuchel nun absitzen.

„Ich darf noch mit ins Stadion fahren. Aber dann müssen wir uns trennen, bis nach Abpfiff. Das ist so, das ist nicht schön. Aber wir sind ein starkes Trainerteam – und meine Kollegen werden das auffangen“, sagte Tuchel im Vorfeld der Partie gegen United. Seine Co-Trainer Zsolt Löw und Anthony Barry werden ihn an der Seitenlinie vertreten.

Gerätselt wird über die Aufstellung des FC Bayern München zum Auftakt der Champions-League-Saison. Jamal Musiala ist wieder fit und wird offenbar von Beginn an auflaufen. Nach seiner Verletzung wird es aber nicht für 90 Minuten reichen beim deutschen Nationalspieler. Für ihn könnte Tuchel Thomas Müller oder Serge Gnabry aus der ersten Elf nehmen.

FC Bayern-Gegner Manchester United personell gebeutelt

Bei Manchester United wird ein prominentes Trio gar nicht im Kader stehen. Offensivspieler Antony ist suspendiert, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihn öffentlich wurden. Jadon Sancho, der Cheftrainer Erik ten Haag der Lüge bezichtigte, wurde ebenfalls gestrichen. Der Dritte im Bunde ist Harry Maguire. Der englische Nationalspieler ist derzeit verletzt.

Neben Manchester United und dem FC Bayern München stehen noch Galatasaray Istanbul und der FC Kopenhagen in der Gruppe A. Die beiden Klubs bestreiten das Parallelspiel, das in Istanbul stattfinden wird. (smr)