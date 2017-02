Badstuber hadert: Darum ist er nicht ganz zufrieden

München - Mit dem 1:1 gegen Schalke 04 endet die Siegesserie des FC Bayern. Während Manuel Neuer das Spiel schnell abhakt, hat Holger Badstuber daran zu knabbern. Die Stimmen aus der Arena.

Nach zwei hart erkämpften Auswärtssiegen muss sich der FC Bayern im ersten Heimspiel des Jahres mit einem Zähler begnügen. Über das 1:1 gegen Schalke 04 ärgert sich aber vor allem Holger Badstuber, für den es kein normales Spiel war. Auch Manuel Neuer und Benedikt Höwedes äußerten sich am Sky-Mikro.

Manuel Neuer über ...

... das Spiel: „In der zweiten Hälfte haben wir alles versucht, hatten in manchen Situationen aber auch ein bisschen Pech. Es kann nicht immer so laufen, in Freiburg hatten wir auch Glück.“

... den Ausgleich: „Mit der Mauer hat das nichts zu tun, sondern mit mir. Ich bin fest davon ausgegangen, dass der Ball höher abspringt.“

Carlo Ancelotti: „Das Spiel war schwierig, weil Schalke gut gespielt hat. Am Ende haben wir gedrückt, aber es hat nicht gereicht.“

Holger Badstuber über ...

... das Spiel gegen seinen Heimatklub: „Klar war es emotional für mich. Aber ich habe versucht, das nicht an mich heranzulassen, ich wollte einfach Gas geben und alles für die Mannschaft geben.“

... die Punkteteilung: „Ich denke, mit dem 1:1 kann jeder leben. Vor dem Spiel wäre ich mit dem Ergebnis auch zufrieden gewesen. Wir waren Außenseiter, haben das aber sehr gut gemacht. Eigentlich hätten wir in der ersten Hälfte sogar in Führung gehen müssen. So bin ich nicht ganz zufrieden, weil noch mehr drin war.“

... seine frühe Auswechslung: „Es ist alles in Ordnung. Wir haben jetzt viele Spiele und ich habe heute erstmals gespielt und dann noch gegen Bayern. Für den Körper war es wieder was Neues. Da wollten wir kein Risiko eingehen. Aber es ist alles okay.“

Bayern mit Unentschieden gegen Schalke: Drei Fünfer, ein Zweier Zur Fotostrecke

Benedikt Höwedes: „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen - auch nach dem frühen Rückstand nicht. Nach dem Ausgleich hatten wir auch die Chancen, um in Führung zu gehen. Und wenn wir mit einer Führung in die Pause gehen, lassen wir uns das nicht mehr nehmen.“

Markus Weinzierl über ...

... die Leistung der Mannschaft: „Ich denke, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Wir können mit dem Punkt sehr gut leben.“

... die Auswechslung von Badstuber: „Das war eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat in der Halbzeit gesagt, dass er leichte Probleme an der Rückseite hat. Es hat aber, denke ich, keine Nachwirkungen.“

... die Entscheidung, Badstuber gegen den FC Bayern zu bringen: „Das haben wir schon bei der Verpflichtung beschlossen. Er sollte sich zwei Wochen lang unser Spiel anschauen und es verinnerlichen, um dann gegen Bayern mitzuhelfen.“

