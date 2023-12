FC Bayern gegen Union Berlin: Hier sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV und Stream

Von: Marius Epp

Der FC Bayern trifft am Tag der EM-Auslosung auf das nächste Kellerkind. So sehen Sie die Partie gegen Union Berlin live im TV und Stream.

München – An der Spitze der Bundesliga-Tabelle ist es weiterhin eng. Um den Tabellenführer Bayer Leverkusen nicht entwischen zu lassen, muss der FC Bayern jedes Spiel gewinnen. Auch gegen den kriselnden 1. FC Union Berlin ist ein Ausrutscher verboten. Das Spiel steigt am Samstag, 2. Dezember 2023, um 15.30 Uhr in München.

Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen Union Berlin wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

gegen wird leider übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FC Bayern gegen Union Berlin: Bundesliga im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin live im TV übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem und live im TV übertragen. Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abonnement.

FC Bayern gegen Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Konrad Laimer kommt beim FC Bayern auf seine Spielminuten. Auch gegen Union? © IMAGO/Christian Kolbert

FC Bayern gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg?

Der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Der FC Bayern empfängt in der heimischen Allianz Arena den Tabellenvorletzten Union Berlin. Unter der Woche musste sich die Elf von Trainer Thomas Tuchel mit einem 0:0-Unentschieden gegen den FC Kopenhagen begnügen.

Tuchel rotierte auf einigen Positionen, da mit Minjae Kim, Noussair Mazraoui und Eric Maxim Choupo-Moting gleich drei Profis angeschlagen ausfielen. Ob das Trio am Samstag wieder mitmischen kann, bleibt abzuwarten. Spitzenreiter Bayer Leverkusen macht unterdessen aktuell keine Anzeichen, einzubrechen. Für die Bayern ist also höchste Konzentration geboten. (epp)