Vor dem Spitzenspiel gegen den VfB: Welcher Hoeneß jubelt am Sonntag?

Von: Philipp Kessler, Vinzent Tschirpke

Drucken Teilen

Am Sonntag trifft der FC Bayern auf den VfB Stuttgart. Das Spitzenspiel der Bundesliga ist auch irgendwie ein Familien-Duell im Hause Hoeneß.

München – Familien-Duell ist nicht nur eine bekannte deutsche TV-Show, sondern irgendwie auch das Motto am Sonntag (19.30 Uhr im Live-Ticker) in der Allianz Arena.

Der FC Bayern empfängt den VfB Stuttgart zum Topspiel der Bundesliga. Mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) auf der Münchner und Trainer Sebastian Hoeneß (41) auf der Schwaben-Seite. Mittendrin: Dieter Hoeneß (70), der Bruder von Bayerns Club-Patron und Papa von Stuttgarts Trainer-Diamanten.

„Ich habe mich auf eine Formel festgelegt: Der VfB soll das Spiel gewinnen und die Bayern wieder Meister werden“, gibt sich Dieter Hoeneß diplomatisch. Der ehemalige Stürmer, der sowohl für Stuttgart (1975 bis 1979) als auch für Bayern (1979 bis 1987) spielte, wird sich das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten live im Stadion ansehen. „Ich freue mich natürlich auf die Partie. Es verspricht ein gutes Spiel zu werden, weil zwei spielerisch starke Mannschaften aufeinandertreffen“, so Dieter Hoeneß.

Wer jubelt am Sonntag: Sebastian (l.) oder Uli Hoeneß? © Imago-Images

Sebastian Hoeneß sorgt für Aufschwung beim VfB Stuttgart

Seit Anfang April wird der VfB von seinem Sohn trainiert. Sebastian Hoeneß, von 2017 bis 2020 Nachwuchscoach des FC Bayern, bewahrte die Schwaben in der vergangenen Saison vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. In der aktuellen Spielzeit sorgt er mit der jungen Mannschaft für erfrischenden Fußball – trotz Umbruchs im Sommer.

Zuletzt holte Stuttgart ein 1:1 gegen Tabellenführer Leverkusen. Nun sollen die verletzungsgeplagten Bayern stolpern. „Es ist alles möglich. Der VfB hat auf der einen Seite in dieser Saison bewiesen, dass er gegen alle bestehen kann. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der FC Bayern an einem guten Tag sehr schwer zu schlagen ist“, sagte Dieter Hoeneß.

FC Bayern gegen VfB: Tuchel will „versuchen, so zu spielen, dass Uli glücklich ist“

Die große Frage am Sonntag: Uli oder Sebastian - welcher Hoeneß jubelt diesmal? Glaubt man Dieter, hänge der Familiensegen nicht vom Ergebnis ab: „Das sieht man alles sportlich. Wenn Uli es einem gönnt, dann Sebastian.“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) jedenfalls will seinen Ehrenpräsidenten feiern sehen. „Wir werden wie immer versuchen, so zu spielen, dass Uli glücklich ist“, stellte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz klar. Nach der 1:5-Klatsche in Frankfurt wolle sein Team eine Reaktion zeigen. Nicht leicht gegen die Mannschaft von Sebastian Hoeneß. „Die Stuttgarter stehen verdient da, wo sie stehen. Der VfB hat für mich eine klare Überperformance, aber eine konstante“, so Tuchel. „Man sieht die Handschrift von Sebastian.“

Uli Hoeneß verrät seine Spenden

Nicht nur der VfB-Coach, auch Uli Hoeneß verdient Anerkennung. Er war schon immer sozial, aber sein Gefängnisaufenthalt hat ihn noch spendenfreudiger gemacht, verriet er im Interview mit der Tegernseer Stimme: „Das habe ich mir damals vorgenommen, dass wenn ich zurück bin, dann werde ich versuchen, großzügiger den Schwächeren gegenüber zu sein, weil ich nicht vorhabe, der Reichste auf dem Friedhof zu sein.“

Er nannte auch Beispiele: Pro Monat stiftet Hoeneß an die „Tafeln“ in München und Holzkirchen zwischen drei und vier Tonnen Bratwürste. Alle Honorare für Vorträge werden für gute Zwecke weitergereicht. Vor Weihnachten beschenkte er die Landesschule für Körperbehinderte mit einem Scheck über 25 000 Euro. „Da kamen mir fast die Tränen, wie sehr die Jungs mitfiebern. Die meisten im Bayern-Trikot.“ Sie würden am Sonntag sicher auch über einen FCB-Sieg jubeln. Philipp Kessler, Vinzent Tschirpke