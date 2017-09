So endete FC Bayern gegen VfL Wolfsburg

Hier erfahren Sie, wie Sie das Bundesligaduell FC Bayern vs. VfL Wolfsburg live im TV und im Live-Stream sehen können.

Update vom 22. September 2017, 22.30 Uhr: Das hatte sich der FC Bayern zum Wiesn-Heimspiel bestimmt anders ausgemalt: Gegen den VfL Wolfsburg verspielten die Münchner einen Zwei-Tore-Vorsprung. Das Spiel endete mit einem 2:2.

München - Wenn der FC Bayern den VfL Wolfsburg zu einem Heimspiel empfängt, sind die Karten meistens klar verteilt: Lediglich einmal in 20 Bundesligapartien gelang es den Gästen aus Niedersachsen überhaupt, einen Punkt mitzunehmen. Alle anderen 19 Aufeinandertreffen vor heimischer Kulisse konnte der deutsche Rekordmeister gegen die „Wölfe“ für sich entscheiden! Dieses Mal geht der VfL Wolfsburg mit einem neuen Trainer das schwere Unterfangen Auswärtsspiel in München an: Ex-FCB-Assistenzcoach Andries Jonker musste seinen Hut nehmen, der ehemalige Mainzer Martin Schmidt hat nun das Zepter inne.

Während der FC Bayern den Medienrummel an der Säbener Straße mit zwei Heimsiegen gegen Anderlecht (3:0) und Mainz (4:0) erstmal beschwichtigen konnte, geht es für den VfL darum, den bescheidenen Saisonstart (ein Sieg aus vier Spielen) schnellstens zu korrigieren und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Die Partie des 6. Spieltages, FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg in der Münchner Allianz Arena, wird am Freitag, 22. September, um 20.30 Uhrangepfiffen. Hier erfahren Sie, wo und wie Sie das Duell zwischen dem Rekordmeister und den Niedersachsen live im TV und im Livestream sehen können.

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Eurosport

In dieser Saison erleben die Bundesliga-Anhänger ein Novum: Erstmals sind Partien der deutschen Topliga beim TV-Sender Eurosport live zu sehen - und zwar sämtliche Freitagsspiele. Die Duelle sind jedoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu genießen, stattdessen läuft die Übertragung im Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra, empfangbar nur als Kunde von HD+ über Satellit. Der Startschuss am Freitag fällt mit Beginn der Vorberichterstattung um ca. 19.30 Uhr, wenn sich Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer(Ex-FCB-Sportvorstand) mit den letzten Informationen vor dem Spiel FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg befassen.

Die Live-Übertragung bei Eurosport endet um 22.45 Uhr.

Neuer Trainer: Kann Martin Schmidt den VfL Wolfsburg endlich wieder zurück in die Erfolgsspur führen?

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Livestream von Eurosport

Auch bei Eurosport gibt es nicht nur die Option der TV-Übertragung - per Livestream lässt sich das Duell zwischen Bayern München und Wolfsburg auch über den Eurosport Player verfolgen. Diesen kann man abonnieren und online entweder per Webbrowser nutzen, oder aber in der offiziellen mobilen App für Smartphones und Tablets. Auf modernen Smart TVs ist der Eurosport Player in der Regel ebenfalls verfügbar.

User von Apple können die App mit dem Eurosport-Player bei iTunes downloaden, für Android-Nutzer steht wie gewohnt der Google Play Store zur Verfügung. Der App-Download selbst ist kostenlos. Um jedoch ein Spiel der Bundesliga live verfolgen zu können, muss der „Bundesliga Saison-Pass“ gekauft werden. Dieser kostet bei Abschluss bis 30. September 2017 noch 4,99 Euro pro Monat für die ersten sechs Monate. Danach kostet es wieder einen Euro mehr pro Monat.

Hinweis: Nachdem es in den Freitagsübertragungen im Eurosport Player - Hamburger SV gegen 1. FC Köln und Hamburger SV gegen RB Leipzig - technische Probleme gegeben hatte, lief es vergangene Woche bei der Paarung Hannover 96 gegen den Hamburger SV besser.

Übrigens: Das Streamen von Live-Events verbraucht hohe Datenmengen! Das Datenvolumen des Mobilfunkvertrages könnte daher schnell aufgebraucht sein - verhindern können Sie das, indem Sie für Livestreams auf eine stabile WLAN-Verbindung zurückgreifen.

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Wem die Möglichkeit Eurosport zu teuer ist, der kann sich die Begegnung des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg natürlich auch in einem kostenfreien Internet-Livestream anschauen. Hier sind allerdings Ton- und Bildqualität in der Regel nicht befriedigend - ganz zu schweigen von der Gefahr, sich einen Computer-Virus oder andere Malware einzufangen.

Ebenfalls mit auf den Weg geben möchten wir Ihnen den Hinweis, dass der Europäische Gerichtshof mittlerweile entschieden hat, dass nicht mehr nur Betreiber von illegalen Streaming-Angeboten, sondern auch die User gesetzlich belangt werden können.

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Live-Ticker

Natürlich haben Sie auch wie immer die Möglichkeit, das Spiel der Bayern gegen den VfL Wolfsburg bei uns im Live-Ticker zu verfolgen. Wir informieren Sie schon vorab mit allen Infos und halten Sie während des Spiels stets auf dem Laufenden. Nach der Partie haben wir außerdem Noten und Bilder für Sie.

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Direktvergleich aller bisherigen Duelle

FC Bayern VfL Wolfsburg S / U / N 31 / 5 / 4 4 / 5 / 31 Tore 96:33 33:96 Gelbe Karten 59 72 Gelb-Rote Karten 0 1 Rote Karten 1 0 1. Bundesliga-Saisons 53 21 Meisten Tore Giovane Elber (11) Edin Dzeko (4), Grafite (4) Meisten Spiele Bastian Schweinsteiger (22) Diego Benaglio (15), Marcel Schäfer (15)

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Die letzten zehn Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 29.04.2017 Bundesliga VfL Wolfsburg - FC Bayern 0:6 07.02.2017 DFB-Pokal FC Bayern - VfL Wolfsburg 1:0 10.12.2016 Bundesliga FC Bayern - VfL Wolfsburg 5:0 27.02.2016 Bundesliga VfL Wolfsburg - FC Bayern 0:2 27.10.2015 DFB-Pokal VfL Wolfsburg - FC Bayern 1:3 22.09.2015 Bundesliga FC Bayern - VfL Wolfsburg 5:1 01.08.2015 Supercup VfL Wolfsburg - FC Bayern 5:4 i.E. 30.01.2015 Bundesliga VfL Wolfsburg - FC Bayern 4:1 22.08.2014 Bundesliga FC Bayern - VfL Wolfsburg 2:1 08.03.2014 Bundesliga VfL Wolfsburg - FC Bayern 1:6

