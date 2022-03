FC Bayern freut sich über Geldregen in der Champions League – über 100 Millionen Euro sicher

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern freut sich über einen warmen Geldregen in der Champions League. Der Einzug ins Viertelfinale beschert den Bayern über 100 Millionen Euro.

München - Aufatmen beim FC Bayern*. Der deutsche Branchenprimus steht im Viertelfinale der Champions League. Die Bayern waren nach dem 1:1 gegen RB Salzburg im Hinspiel enorm unter Druck. Sportlich ging es ums Überleben in der Königsklasse und auch finanziell wäre ein frühes Scheitern fatal gewesen.

Doch der FC Bayern ließ im Rückspiel schon früh keine Diskussionen über den verdienten Sieger aufkommen und fegte mit 7:1 über die Salzburger hinweg. Der Torrausch beschert den Münchnern nun einen warmen Geldregen. Die Bayern kassieren schon jetzt über 100 Millionen Euro in der Champions League.

FC Bayern: Geldregen in der Champions League - über 100 Millionen Euro schon sicher

Der Einzug ins Viertelfinale der Champions League lässt weitere 10,6 Millionen Euro auf das Konto des FC Bayern fließen. Damit erhöhen sich die Einnahmen auf 89,02 Millionen Euro allein an UEFA-Prämien. Dazu kommt noch ein zweistelliger Millionenbetrag aus dem Marktpool, dessen Summe erst am Saisonende feststeht, sowie Zuschauereinnahmen.

Ein Vorstoß ins Halbfinale würde von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit weiteren 12,5 Millionen belohnt. Der Finalsieger am 28. Mai im Stade de France von Paris erhält dann nochmals 20 Millionen Euro. Die Bayern werden in dieser Spielzeit also weit über 100 Millionen Euro in der Königsklasse erlösen.

FC Bayern: Die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic freuen sich über einen Millionen-Regen in der Champions League. © Frank Hoermann/Imago

FC Bayern: Geldquelle Champions League - frische Millionen für neue Verträge und Transfers

Der Millionen-Regen aus der Champions League dürfte die FCB-Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gerade während der Corona-Pandemie durchatmen lassen. Der Verein hat nun mehr Planungssicherheit und dadurch mehr Spielraum bei Vertragsverlängerungen und Transfers. Die Verträge der Topstars Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Serge Gnabry und auch Thomas Müller laufen im Sommer 2023 aus und sollen verlängert werden.

„Ach, gesprochen wird viel. Was bei den anderen passiert, weiß ich nicht. Und was bei mir passiert, verrate ich nicht“, sagte Müller, der nach der Champions-League-Gala gegen Salzburg einen kuriosen Moment erlebte. Doch auch dem Doppeltorschützen war die Erleichterung über den klaren Sieg anzumerken: „Wenn wir jetzt hier ausscheiden, dann haben wir ganz traurige drei Monate vor uns. Dann wäre von außen und von innen der ein oder andere Stein umgedreht worden, und natürlich auch zu recht.“

So aber verbessern Müller & Co. selbst ihre Verhandlungsbasis bei anstehenden Gehaltsgesprächen. Serge Gnabry fordert eine deutliche Gehaltserhöhung. (ck/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA