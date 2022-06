Nach Trennung von Shakira: Pique beim FC Barcelona vor Aus! Löst er ein Problem beim FC Bayern?

Von: Florian Schimak

Gerard Piqué steht beim FC Barcelona offenbar vor dem Aus. © IMAGO / NurPhoto

Gerard Piqué hat beim FC Barcelona offenbar keine Zukunft mehr. Der 35-Jährige soll den Verein verlassen. Schlägt der FC Bayern zu?

München - Er gewann mit dem FC Barcelona die Champions League, wurde mit Spanien Welt- und Europameister - nun steht Gerard Piqué vor dem Aus! Angeblich haben ihm die Katalanen bereits vor zwei Wochen mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen soll.

So schreibt die spanische Sport, dass Barca-Coach Xavi beim Abwehr-Star die körperlichen Probleme und das unprofessionelle Verhalten außerhalb des Spielfelds bemängelt und daher den Daumen gesenkt haben. Der 35-jährige Piqué soll seine Frau, Popstar Shakira, betrogen haben. Dieser Fehlpass hat nun offenbar auch bei Barca Konsequenzen.

FC Bayern: Gerard Piqué an die Säbener Straße? Abwehr-Star beim FC Barcelona vor Aus

Zwar läuft der Vertrag des Innenverteidigers im Camp Nou noch bis 2024, doch Xavi soll Piqué offenbar einen Abschied nahegelegt haben, da er in der kommenden Saison nicht mehr auf ihn setze. Daher dürfte Barca bei entsprechender Ablöse einen Transfer auch keine Steine in den Weg legen.

Wird nun der FC Bayern hellhörig? Piqué ist ein erfahrener Abwehrmann und könnte der löchrige FCB-Defensive einen gewissen halt geben. Nach dem Abgang von Niklas Süle drückt in der Innenverteidigung der Schuh.

Auch wenn durch die Verpflichtung von Noussair Mazraoui der bislang etatmäßige Rechtsverteidiger Benjamin Pavard in die Mitte rücken soll, konnten weder Lucas Hernandez, noch Dayot Upamecano wirklich überzeugen. Aber könnte Piqué für die Bayern tatsächlich interessant werden?

Gerard Piqué beim FC Barcelona vor dem Aus - Wäre er einer für den FC Bayern?

Wohl kaum, denn mit 35 Jahren passt er nicht in das Anforderungsprofil von Sportvorstand Hasan Salihamdzic. Auch Julian Nagelsmann dürfte eher eine jüngere Alternative vorschweben. Außerdem will man sich beim FC Bayern, der in den letzten Monaten immer mal wieder an den „FC Hollywood“ von einst erinnert hat, nicht noch zusätzliche Probleme ins Haus holen.

Piqués Trennungs-Drama mit Shakiria beschäftigt den Boulevard zur Genüge. Insofern wird Piqué, trotz seiner durchaus verlockenden sportlichen Vita, seine Zelte vermutlich nicht an der Säbener Straße aufschlagen. Mit der Verpflichtung von Ryan Gravenberch ist dem deutschen Rekordmeister zudem bereist ein kleiner Coup gelungen. Außerdem soll der Wechsel von Liverpool-Star Sadio Mané schon bald über die Bühne gehen.