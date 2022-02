Schon wieder? FC Bayern offenbar erneut an deutschem Nationalspieler interessiert

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Bald Teamkollegen? Der FC Bayern soll erneut am Wolfsburger Ridle Baku interessiert sein. © IMAGO/ActionPictures

Der FC Bayern München soll bei der Suche nach einem Außenverteidiger erneut ein Auge auf einen Bundesliga-Star geworfen haben. Ridle Baku vom VfL Wolfsburg ist ein Thema an der Säbener Straße.

Wolfsburg/München - Ein neuer Rechtsverteidiger im Sommer steht ganz oben auf der Agenda beim FC Bayern München*. Der Neue soll idealerweise in der Dreier- beziehungsweise Fünferkette ordentlich Dampf nach vorne machen. Benjamin Pavards Stärken liegen eher im defensiven Bereich, der Franzose ist im Nagelsmann-System in der Innenverteidigung eingeplant. Bouna Sarr* konnte seit seiner Ankunft 2020 nur selten beweisen, dass er den Münchnern wirklich weiterhelfen kann. Dementsprechend halten die FCB-Bosse Augen und Ohren nach einer Alternative offen. Geisterte zuletzt häufig der Name Sergino Dest (FC Barcelona) durch die internationalen Schlagzeilen, taucht nun eine Personalie auf, mit der sich die Münchner nicht das erste Mal beschäftigen: Ridle Baku vom VfL Wolfsburg*.

FC Bayern: 2020 entschieden sich die Verantwortlichen für Bouna Sarr statt Ridle Baku

Wie calciomercato.com berichtet, ist der 23-Jährige offenbar wie bereits 2020 Thema an der Säbener Straße. Damals entschieden sich die Bayern stattdessen für Sarr - und dürften diese Entscheidung heute bereuen. Statt zu den Bayern wechselte Baku damals aus Mainz nach Wolfsburg und entwickelte sich bei den Niedersachsen prächtig und zum deutschen Nationalspieler*, er trug bislang viermal das DFB-Dress. Junger deutscher Nationalspieler - Baku würde also perfekt ins Anforderungsprofil der Münchner passen.

FC Bayern müsste wohl 25 Millionen Euro für Ridle Baku hinblättern

Das Problem: In Wolfsburg hat der Außenbahnspieler noch einen Vertrag bis 2025, würde also nicht ablösefrei an die Isar kommen. Laut transfermarkt.de besitzt Baku einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Unter dieser Summe wären die Wölfe wohl auch kaum bereit, einen ihrer Schlüsselspieler ziehen zu lassen. Bitter aus Sicht der Bayern: Im Sommer 2020, als sich der FCB für Sarr entschied, wäre Baku für rund zehn Millionen Euro zu haben gewesen. Offen bleibt, ob der deutsche Rekordmeister bereit ist, die Geldschatulle für Baku weit zu öffnen. (mbu) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.