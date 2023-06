Der FC Bayern gibt den HSV im Relegationsduell noch nicht auf

Von: Christoph Wutz

Teilen

Der HSV liegt in der Relegation zurück und wird wohl in der 2. Bundesliga bleiben. Doch der FC Bayern hat die Hamburger noch nicht abgeschrieben.

München – 16 der 17 Gegner des FC Bayern München in der kommenden Bundesliga-Saison stehen bereits fest. Der letzte Starter der nächsten Spielzeit wird derzeit noch in der Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV ermittelt. Nach einem 3:0-Sieg der Schwaben im Hinspiel sieht der VfB bereits wie der sichere Sieger aus – doch der FC Bayern glaubt offenbar noch an einen Erfolg der „Rothosen“.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: über 300.000

Trotz Rückstands in Relegation: Bayern-Ticketshop listet Heimspiel gegen den HSV

Obwohl die aktuelle Saison mit Blick auf die Relegation noch gar nicht beendet ist, plant der Online-Ticketshop des Rekordmeisters bereits für die nächste Spielzeit. Darin können sich Fans der Münchner jetzt Eintrittskarten für die Partien der Spielzeit 2023/24 in der Allianz Arena sichern.

Bei den Tickets ist überraschend auch das Match gegen den HSV abgebildet – obwohl es aktuell nicht so aussieht, als ob das Team von Tim Walter den Aufstieg in die Bundesliga noch schaffen würde. Die Norddeutschen belegten in der abgelaufenen Zweitliga-Saison den dritten Rang und müssen nun in der Relegation gegen Stuttgart (Tabellen-16. der Bundesliga) nachsitzen. Das erste Duell der Serie verloren die „Rothosen“ allerdings mit 0:3 bei den Schwaben und müssen nun im Rückspiel vor heimischem Publikum auf ein kleines Wunder hoffen.

Der FC Bayern (hier r. mit Thomas Müller) glaubt offenbar noch an einen Erfolg des HSV (l., mit Moritz Heyer und Robert Glatzel (v. l.)) in der Relegation. © Imago / Jan Huebner / Nordphoto

Heimspiel gegen den HSV? FC Bayern führt auch Relegationsgegner Stuttgart im Ticketshop

Dieses trauen ihnen die Verantwortlichen aus der Ticketing-Abteilung der Bayern wohl zu und listen die Hamburger unter den Heimspielgegnern des Rekordmeisters im nächsten Jahr auf. Jedoch ist der VfB Stuttgart ebenfalls unter den im Ticketshop aufgeführten Vereinen zu finden.

Auf Nachfrage von tz.de erklärte ein Sprecher am Montag, dass es zwar wahrscheinlich sei, dass Stuttgart Erstligist bleibe. Ein Bayern-Heimspiel gegen den HSV im nächsten Jahr sei aber immer noch möglich. Der FCB möchte den Anhängern also offenbar schlichtweg beide Optionen offen halten.

Entweder HSV oder Stuttgart: Relegationsverlierer wird aus Bayern-Ticketshop entfernt

Weiter hieß es, dass der unterlegene Klub nach dem Spiel am Montagabend aus dem System des Rekordmeisters genommen werde. Ab Dienstag sind also voraussichtlich nur noch Karten für sichere Heimspiele des FC Bayern in der kommenden Saison im Ticketshop zu finden.

Gegen welchen der beiden Vereine die Bayern nächstes Jahr spielen werden, ist also noch offen. Festzustehen scheint hingegen bereits der Abgang von Torwart Yann Sommer, der die Bayern wohl für seinen großen Traum verlassen wird. (wuc)