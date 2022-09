Bericht enthüllt: Kimmich lieber mit Sabitzer als mit Goretzka - und das im WM-Jahr

Von: Christoph Klaucke

Im Mittelfeld beim FC Bayern entbrennt ein Duell zwischen Leon Goretzka und Marcel Sabitzer. Joshua Kimmich hat offenbar einen Favoriten.

München – Leon Goretzka ist zurück. Der Mittelfeldspieler stand gegen Stuttgart erstmals in dieser Saison nach seiner Knie-OP in der Startelf des FC Bayern – zuvor wurde er bereits zweimal eingewechselt. „Ab jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten“, sagte der selbstbewusste Goretzka vor der Partie und forderte seinen Einsatz. Trainer Julian Nagelsmann sprach dann auch eine Startelfgarantie aus. In Goretzkas Abwesenheit hat sich nun aber ein Konkurrent auf dessen Position im Mittelfeldzentrum eingenistet.

Marcel Sabitzer überzeugt nach einer durchwachsenen Debüt-Saison in seinem zweiten Jahr beim FC Bayern München an der Seite von Joshua Kimmich. Die Bayern-Bosse sind endlich happy – Oliver Kahn erinnerte sich sogar an sich selbst. Der Österreicher lief bis zum Stuttgart-Spiel in allen Bundesligapartien und auch in der Champions League gegen Inter Mailand von Beginn an auf. Kimmich bevorzugt offenbar Sabitzer als seinen Partner, Goretzka muss sich um seinen Stammplatz bei der WM 2022 sorgen.

FC Bayern: Leon Goretzka gegen Marcel Sabitzer? Kimmich legt sich fest

Sabitzer, der vor einem Jahr als Wunschspieler von Julian Nagelsmann zum FC Bayern kam, gilt im Trainerteam inzwischen als Leistungsträger. Der 28-Jährige übernimmt gerne den defensiven Part auf der Sechs und ist sich auch nicht zu schade, seinem Nebenmann Kimmich den Rücken freizuhalten. Auch der offensivfreudige Linksverteidiger Alphonso Davies profitiert von der Absicherung. „Jo ist ein Top-Spieler auf der Position. Wir ergänzen uns ganz gut. Er kann sich auch sehr viel nach vorne einschalten. Ich halte ihm gerne den Rücken frei“, erklärte Sabitzer seinen Durchbruch.

Kimmich ist der Platzhirsch im FCB-Mittelfeld. Der Schwabe ist zum dritten Kapitän aufgestiegen und fungiert als erster Ansprechpartner von Nagelsmann. Kimmichs Wort hat Gewicht und der 27-Jährige favorisiert dem Kicker zufolge eher die Variante mit dem Abräumer Sabitzer. Mit dem Österreicher habe die Mannschaft eine bessere defensive Stabilität, heißt es intern.

FC Bayern: Kimmich will offensiv Akzente setzen – Sabitzer hält ihm den Rücken frei

„Ich weiß, dass er dann die Position hält. Er ist keiner, der jeden Angriff mit nach vorne geht“, sagte Kimmich jüngst im tz-Interview über Sabitzer. „Wenn ich mit Leon, Jamal oder Ryan spiele, weiß ich, dass sie eher Achter sind, die sich im Spielaufbau nicht als klassische Sechs positionieren, sondern auch mal höher. Dann ist mein Spiel anders. Dann kann ich mich auch nicht so oft mit nach vorne einschalten.“ Kimmich war in den ersten Partien der Saison anzumerken, dass er mehr Einfluss in der FCB-Offensive nehmen möchte und häufig selbst den Torabschluss sucht.

Seit Nagelsmanns Amtsantritt in München stand Kimmich 15-mal mit Goretzka in der Doppelsechs in der Startelf, 16 Gegentore kassierten die Bayern (1,06 im Schnitt). Mit Sabitzer und Kimmich gab es in fünf Ligapartien nur drei Treffer, macht 0,60 pro Spiel. Ein Pluspunkt für Sabitzer. Goretzka wäre zweifelsfrei die offensivere Variante.

FC Bayern: Goretzka macht wegen Sabitzer Druck – WM-Stammplatz in Gefahr

Goretzka ist sich der neu entstandenen Konkurrenzsituation durchaus bewusst. Dem Bericht zufolge soll der Nationalspieler mächtig Druck ausüben, regelmäßige Einsätze sind besonders im Hinblick auf die WM 2022 in Katar ab 20. November entscheidend. Goretzka und Kumpel Kimmich bilden in der deutschen Nationalmannschaft das Herzstück. Umso erstaunlicher ist Kimmichs Meinung pro Sabitzer zu bewerten. Bundestrainer Hansi Flick hatte bereits vor Wochen betont, nur Spieler für seinen Kader zu nominieren, die in ihrem Klub Stammspieler sind.

Bayern-Coach Nagelsmann hat in den kommenden Wochen also die schwierige Aufgabe, das Mittelfeld-Duell zwischen Goretzka und Sabitzer in positive Bahnen zu lenken und jedwaigen Ärger im Keim zu ersticken. Unzufriedene Stars sollen intern schon Druck gemacht haben. Die Aufstellung gegen Barcelona könnte ein erster Fingerzeig sein. Sabitzer dürfte wieder den Vorzug bekommen, zumal Goretzka aus einer Verletzung kommt. (ck)