FC Bayern reagiert auf Kritik der ausgeliehenen Talente und schafft neue Stelle für Halil Altintop

Halil Altintop (Mitte) kümmert sich in Zukunft als Bindeglied zwischen Jugend- und Herrenbereich um die Starts von morgen. © RSCP Photo (www.fupa.net/oberbayern)

Wird Halil Altintop der Star-Entwickler? Der 39-Jährige bekommt ein neues Aufgabengebiet und könnte bei erfolgreicher Arbeit dem FC Bayern viel Geld sparen.

München - Jahr für Jahr verlassen talentierte Nachwuchsspieler aus der U23 des Rekordmeisters den Verein, um sich an anderer Stelle weiterzuentwickeln. Die beiden Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), Jochen Sauer und Holger Seitz, suchen immer wieder nach Standorten, an denen sich die jungen Burschen als Leihspieler verbessern und bestenfalls nach ein oder zwei Spielzeiten als Verstärkung an die Säbener Straße zur Profi-Mannschaft zurückkehren können.

FC Bayern wartet seit Eröffnung des Campus 2017 noch auf den selbst ausgebildeten Star

Der ganz große Wurf wie einst bei David Alaba, Philipp Lahm oder Toni Kroos, die zum FC Bayern zurückgekehrt und Leistungsträger geworden sind, ist dem Klub seit Eröffnung des 70-Millionen-teuren NLZs an der Ingolstädter Straße im Sommer 2017 noch nicht gelungen. „Der neue FC Bayern soll auch eine Antwort auf den aktuellen Transferwahnsinn und die Gehälterexplosion sein“, kündigte der damalige Präsident Uli Hoeneß an. Marco Friedl, inzwischen bei Werder Bremen, hat dem Verein zumindest eine Ablöse beschert. Adrian Fein kehrt zwar nach Stationen in Regensburg, Hamburg, Eindhoven, Fürth und zuletzt Dresden an die Isar zurück, hat aber keine Perspektive.

Lars Lukas Mai und die beiden Keeper Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann sind inzwischen in Lugano, Wien und Braunschweig gelandet. Joshua Zirkzee (zurück aus Anderlecht, Vertrag bis 2023) und Chris Richards (zurück aus Hoffenheim, Vertrag bis 2025) greifen im Moment unter Julian Nagelsmann wieder in München an, sind aber Verkaufskandidaten. Abwehrkante Bright Arrey-Mbi (Vertrag bis 2025) ist seit Winter in Köln und hofft unter Steffen Baumgart zur neuen Saison auf den ersten Einsatz bei den Profis.

FC Bayern: Halil Altintop betreut in Zukunft die Top-Talente und ausgeliehenen Spieler

Zuletzt wurde nach tz-Informationen auch Kritik am fehlenden Interesse des Klubs an den Leihspielern laut. Das soll sich jetzt ändern. Damit sich in Zukunft einer der jungen Wilden im Starensemble durchsetzt, hat der FCB deshalb eine neue Stelle geschaffen. Wie zuerst die Bild berichtet hat, soll Halil Altintop in Zukunft als „Übergangskoordinator“ die Stars der Zukunft an die Hand nehmen und führen. Diese Idee verfolgt die NLZ-Leitung von der Säbener Straße schon länger. Eine ähnliche Stelle hatte bereits Ex-U23-Trainer Danny Schwarz im vergangenen Jahr, ehe er als Trainer zu den Würzburger Kickers gewechselt ist. Der 47-Jährige kümmerte sich bis zu seinem Abgang um die ausgeliehenen Spieler. Altintops Jobprofil wird noch etwas erweitert. Neben regelmäßigen Besuchen bei den an einem anderen Standort spielenden Talenten wird er auch die Top-Spieler der 2. Mannschaft betreuen, die regelmäßig beim Training der Profis dabei sind.

Der 38-fache Ex-Nationalspieler der Türkei weiß, worauf es ankommt. Er setzte sich selbst als Nachwuchshoffnung in der Saison 2005/06 beim 1. FC Kaiserslautern durch und konnte im Profifußball durchstarten. In Zukunft wird er ganz eng mit Julian Nagelsmann zusammenarbeiten. Nach Thomas Müller soll endlich wieder ein beim FC Bayern ausgebildeter Spieler den Sprung zum Star schaffen. Es werden zwar immer gerne die Namen Jamal Musiala, David Alaba oder Alphonso Davies genannt - die drei Nationalspieler kamen aber allesamt erst mit 16 bzw. 18 Jahren nach München. (Jörg Bullinger)