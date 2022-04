FC-Bayern: Hamann kritisiert Wechselfehler der Münchner

© Imago

Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann kritisiert die Kommunikation der Münchner nach dem viel diskutierten Wechselfehler in Freiburg.

München - «Keiner von den Bayern hat ein Schuldeingeständnis abgegeben. Dabei haben sie die Tafel mit einer falschen Nummer hochgehalten», sagte Hamann in einem Gespräch mit «Spox» und «Goal» (Freitag). Er wisse nicht, was sich der eingewechselte Marcel Sabitzer gedacht habe. «Wenn du reingehst, machst du das natürlich erst, wenn der ausgewechselte Spieler das Feld verlassen hat», sagte Hamann und schimpfte weiter: «Die Krönung war das selbstherrliche Zitat von Michael Gerlinger, der gesagt hat: ‚Wir sind überzeugt, dass das DFB-Sportgericht nach den anwendbaren Regelungen nur zu einer Entscheidung kommen kann: Die Wertung unseres 4:1-Sieges bleibt erhalten‘. Das ist an Selbstherrlichkeit nicht zu überbieten», meinte der 48-Jährige.

«Das ist schwache Führung. Wenn ich einen Fehler mache, muss ich mir das auch eingestehen. Aber jetzt die Freiburger in die Ecke der Unsportlichkeit zu drängen, ist bodenlos», sagte Sky-Experte Hamann. Gerlinger ist Bayern-Vizepräsident Sports Business und Competitions. «Es ist nicht nur das Recht der Freiburger, sondern sogar ihre Pflicht, Einspruch einzulegen. Es geht um die Integrität der Liga», betonte Hamann. «Es ist ein Regelverstoß, der geahndet werden muss», meinte der langjährige Bayern-Profi. «Ob es verhältnismäßig ist, wenn Bayern die Punkte verlieren sollte, ist wieder eine andere Frage. Aber dass sie sanktioniert werden müssen, ist doch klar.»

Die Münchner hatten am vergangenen Samstag in Freiburg für wenige Sekunden zwölf Spieler auf dem Feld, ehe Referee Christian Dingert das Bundesligaspiel beim Stand von 3:1 für die Gäste unterbrach. Zuvor war bei der geplanten Auswechslung von Kingsley Coman die falsche Rückennummer angezeigt worden; die Partie ging mit 4:1 für den FC Bayern mit Sitz in München aus. Nach dem Protest der Freiburger muss sich nun das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit dem Fall befassen.

FC Bayern: Ajax-Verteidiger Mazraoui will nach München

Bayern statt Barca: Der deutsche Fußball-Rekordmeister könnte den FC Barcelona einem Medienbericht zufolge beim Poker um Verteidiger Noussair Mazraoui ausstechen. Nach Sport1-Informationen vom Donnerstagabend habe der 24 Jahre alte Abwehrspieler von Ajax Amsterdam den Bayern-Verantwortlichen kürzlich mitgeteilt, zur neuen Saison lieber nach München wechseln zu wollen.

Lange Zeit sollte Barca im Werben um Mazraoui vorn gelegen haben, berichtete Sport1. Mittlerweile habe der FC Bayern die besseren Karten, auch weil sich Trainer Julian Nagelsmann sehr für die Verpflichtung des Marokkaners eingesetzt habe. Letzte finanzielle Details seien allerdings noch zu klären, um den ersten Transfer für die Saison 2022/23 perfekt zu machen. Das vom Bundesliga-Spitzenreiter gebotene Gesamtpaket aus Vertragsangebot und sportlicher Perspektive sei für Mazraoui «schwer zu toppen».

Möglicherweise komme Mazraoui gleich im Doppelpack mit seinem Ajax-Teamkollegen Ryan Gravenberch, schreibt Sport1. Das von den Bayern umworbene Toptalent hatte vor zwei Wochen ein Interesse der Münchner bestätigt. «Ja, natürlich. Es gibt Interesse von den Bayern, aber ich denke an mehrere Vereine», sagte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler dem Sender NOS. Zugleich seien die Verhandlungen mit seinem jetzigen Arbeitgeber gestoppt worden. Gravenberchs Vertrag bei Ajax Amsterdam läuft noch bis zum Sommer 2023. (dpa)