Droht jetzt Mega-Zoff wegen Kane? Spurs-Boss offenbar stinksauer auf den FC Bayern

Von: Stefan Schmid

Teilen

Bei Tottenham Hotspur ist man derzeit gar nicht gut auf den FC Bayern zu sprechen. Dem FCB könnte das im Transferpoker um Harry Kane teuer zu stehen kommen.

München/London – Über ein Jahr lang wurde aus dem zarten Pflänzchen erster Wechselgerüchte eine reale und wie es jetzt scheint, kurz vor dem Vollzug stehende Option, dass Harry Kane zum FC Bayern München wechselt. So sollen sich Spieler und Verein in mehreren Gesprächen über das Engagement einig geworden sein. Ein Umstand, der Tottenham-Präsident Daniel Levy offenbar sauer aufstößt und schlussendlich dazu führen könnte, dass der FCB noch tiefer in die Tasche greifen muss, als ohnehin angenommen.

Daniel Levy Geboren am: 8. Februar 1962 (61 Jahre), Essex, England Tottenham-Präsident seit: 1. Februar 2001 Titel mit Tottenham: Englischer Ligapokal (2007/08)

Levy sauer über Vorgehen des FC Bayern

Während zu Beginn der vergangenen Saison immer wieder aufploppende Gerüchte um einen Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern als unrealistisch abgetan wurden, steht nun, ein Jahr später, der Transfer wohl kurz vor dem Abschluss. Ein Grund dafür ist anscheinend auch, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in einem persönlichen Treffen mit Thomas Tuchel Anfang Mai von einem Engagement in München überzeugt werden konnte.

Was für den deutschen Rekordmeister in den Transferbestrebungen als zwischenzeitlicher Meilenstein verbucht werden konnte, scheint ihm nun auf die Füße zu fallen. Daniel Levy, Besitzer und Präsident von Kanes Verein Tottenham Hotspur, soll nach Informationen der Bild und Sport Bild maximal erzürnt über das Vorgehen des FCB sein. Eigentlich sind Verhandlungen zwischen Spielern und einem externen Verein erst sechs Monate vor Vertragsende erlaubt – oder nach vorheriger Einigung mit dem Klub, bei dem entsprechender Spieler unter Vertrag steht. Da beides bei Kane nicht der Fall zu sein scheint, soll Levy für sich jetzt erste Konsequenzen gezogen haben.

Tottenham-Präsident Daniel Levy ist wegen des Vorgehens des FC Bayern um Harry Kane angefressen. © IMAGO / PRiME Media Images und IMAGO / PA Images

FC Bayern muss für Kane wohl mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch legen

Mit ihrem ersten Angebot über 70 Millionen Euro sollen die Bayern bereits gescheitert sein, daraufhin wurde bekannt, dass man in München bereit sei, die magischen 100 Millionen Euro für Kane auf den Tisch zu legen. Doch weil Levy aufgrund der Vortreffen entsprechend wütend auf die Verantwortlichen von der Säbener Straße sein soll, soll er gegenüber Freunden angekündigt haben, dass auch dies abgeschmettert werden würde.

Der 61-jährige Engländer ist demnach fest entschlossen, wenn er schon sein bestes Pferd im Stall verliert, das Maximale aus dem FC Bayern herauszupressen. Sollte es trotz anhaltender Gerüchte um Victor Osimhen beim FCB intern mittlerweile „Kane oder nichts“ heißen, könnte das die Roten noch teurer zu stehen kommen, als zwischenzeitlich vermutet.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Levy geht wegen Bayern-Angebot in die Offensive

Daniel Levy gilt auf der Insel als einer der gewieftesten Verhandlungsführer, der mit vergleichsweise geringen Mitteln immer wieder ein enorm starkes Team formen konnte. Allerdings holten die Spurs unter Levys seit 2001 bestehender Führung nur einen einzigen Titel, den englischen Ligapokal in der Saison 2007/08. Eine Begebenheit, die auch bei den Abwanderungsgedanken von Harry Kane eine Rolle spielen könnte.

Allerdings war das auch schon vor zwei Jahren der Fall und doch konnte Daniel Levy den Top-Stürmer von einem Verbleib überzeugen. Eine deutliche Gehaltserhöhung gab damals den Ausschlag und es scheint so, als könnte sich dieses Szenario wiederholen. Während die Bayern sich kurz vor dem Abschluss des Transfers wähnen, geht Levy in die Offensive und unterbreitet Kane einen neuen Vertrag. (sch)