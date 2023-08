Kane wählt neues Auto von Bayern-Partner: Das Modell ist nicht überraschend

Fahrbarer Untersatz für Torjäger

Sowohl sportlich als auch privat scheint es bei Harry Kane derzeit rundzulaufen. Nach der Geburt seines vierten Kindes gab es ein neues Auto.

München – Kann ein Start in einen neuen Lebensabschnitt besser laufen als der von Harry Kane? Erst der Rekordwechsel zum FC Bayern, dann Tor und Vorlage im ersten Bundesligaspiel gegen Werder Bremen und zu guter Letzt noch die Geburt seines vierten Kindes. Bei einem PR-Termin des deutschen Rekordmeisters bekam er jetzt auch noch einen neuen Dienstwagen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien bisherige Vereine: u. a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Marktwert: 90 Millionen Euro

Familie Kane bekommt Zuwachs – viertes Kind

Auf das sportliche Glück folgte im Hause Kane das private Glück. Nur wenige Tage nach seinem Wechsel und dem Debüt in der Bundesliga folgte die Geburt seines vierten Kindes. Sowohl die Mutter Katie Goodland als auch der kleine Henry Edward sind wohl auf. Aufgrund der Geburt des zweiten Sohns konnte Kane nicht am gewohnten Lederhosen-Shooting teilnehmen.

Henry Edward ist das jüngste Mitglied der Familie Kane. Zuvor brachte die vierfache Mutter bereits Ivy (6), Vivienne (5) und Louis (2) zur Welt. Am Mittwochmorgen kehrte der Angreifer dann zurück zum FC Bayern. „Alles ist gut gelaufen. Vier Kinder halten dich auf Trab“, sagte der 30-Jährige. Im nächsten Schritt möchte man eine Unterkunft für die sechsköpfige Familie finden.

+ Harry Kane bekommt ein neues Auto für die wachsende Familie. © IMAGO / Ulrich Hufnagel; IMAGO / Belga

Dank Partnerschaft zwischen Audi und Bayern: Kane bekommt Luxusauto

Eine lange Partnerschaft verbindet den Automobilhersteller Audi und den FC Bayern. Seither erhalten sowohl die Bayern-Profis als auch die Offiziellen des Vereins einen Dienstwagen von Audi. Bei einem PR-Termin des Rekordmeisters kam dann auch Neuzugang Kane in die Vorzüge der Partnerschaft. Der Engländer durfte sich einen neuen Wagen aussuchen.

Seine Wahl fiel aus nachvollziehbaren Gründen auf ein familientaugliches Luxusauto. In den kommenden Monaten fährt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit einem Audi Q8 e-tron durch die Straßen von München. „Mit vier Kindern jetzt muss ich sicherstellen, dass ich genug Platz habe“, begründete er seine Entscheidung.

Kane muss sich an den Rechtsverkehr in Deutschland gewöhnen

Die bisherigen 30 Jahre seines Lebens hat Bayerns neuer Superstar in Großbritannien, weitestgehend in London, verbracht. Im Vereinigten Königreich herrscht Linksverkehr, weshalb sich der Angreifer im Straßenverkehr auf neue Regeln einstellen muss. Bereits bei seiner Vorstellung erklärte er, dass er am Anfang seiner Zeit auf einen Fahrer zurückgreifen würde.

Die Umstellung auf den Rechtsverkehr sei ihm jedoch mittlerweile erfolgreich gelungen. „Bisher hatte ich noch keine Crashes“, erklärte der Bundesliga-Rekordeinkauf den Pressvertretern mit einem Lächeln. (jari)

