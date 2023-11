Kane wohnt immer noch im Luxushotel: Details zur Millionen-Rechnung enthüllt?

Von: Lina Krull

Während die Suche nach einem Haus in München weitergeht, residiert Bayern-Superstar Harry Kane in einem Münchner Luxushotel – die Rechnung spricht Bände.

München – Seinem sportlichen Erfolg sind nach dem dritten Hattrick der Saison gegen Borussia Dortmund schier keine Grenzen gesetzt – im Privaten scheint das zumindest hinsichtlich seiner Unterbringung in München ähnlich zu sein: FCB-Neuzugang Harry Kane wohnt zurzeit übergangsweise im 5-Sterne-Luxus-Hotel „Vier Jahreszeiten Kempinski“ in der Maximilianstraße. Besser: Kane residiert. Der 30-jährige Kapitän der englischen Nationalmannschaft bewohnt dort eine Suite – und das geht offenbar ordentlich ins Geld.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Aktueller Verein: FC Bayern München (seit 2023) Position: Mittelstürmer Marktwert: 110 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Stürmer Kane wohnt im Luxushotel – neue Details bekannt

Laut der britischen Boulevard-Zeitung The Sun wohnt der Brite anscheinend in einer Suite, die sich im historischen Flügel des im Jahr 1958 eröffneten Hotels befinden und 10.000 Pfund (rund 11.531 Euro) pro Nacht kosten soll. Sowohl für seine Frau Kate samt den Kindern als auch für die eingesackten Bälle nach den Hattricks wird in der geräumigen Suite mit extra Wohnzimmer ausreichend Platz sein. Designermöbel, zwei Badezimmer aus Marmor und sechs Fernseher sollten den Aufenthalt der Kanes in Bayerns Hauptstadt recht angenehm gestalten. Und das Hotel strahlt noch mit weiteren Highlights.

Mit einem „Royal Bavarian Flair“ wirbt das Luxushotel auf seiner Homepage – und das wird für die Gäste angeboten: In mehreren Bars können Hotelbesucher Spezialitäten und Getränke zu sich nehmen, in dem „Schwarzreiter Restaurant“ schließlich fein zu Abend essen. Das Angebot wird mit einem großzügigen Spa- und Fitnessbereich abgerundet. Und: Kane kann in den Genuss eines Butler-Services kommen. Nach The Sun-Informationen soll so seit Anfang August eine Rechnung von rund einer Million Pfund (rund 1,15 Millionen Euro) zusammengekommen sein. Doch das Wohnen in dem Hotel, in dem auch schon Queen Elizabeth II. und Michael Jackson zu Gast waren, soll nicht die langfristige Lösung sein. Kane ist noch auf der Suche nach einer neuen Bleibe – bisher war das allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Harry Kane haust übergangsweise im Münchner Nobel-Hotel „Vier Jahreszeiten Kempinski“. © IMAGO / Laci Perenyi; IMAGO / Spöttel Picture

Hausbesichtigung in Grünwald – Kanes Haussuche läuft schleppend

Das richtige Haus war anscheinend einfach noch nicht dabei. Im oberbayerischen Grünwald wurden laut The Sun für Harry Kane zwar im Rahmen einer Besichtigung in einem 8-Betten-Haus die Türen geöffnet, draus geworden ist dem Anschein nach aber nichts. So langsam sammeln sich bestimmt schon die Bälle an, die der 30-Jährige jeweils nach seinen Hattricks mit einer Plastiktüte mit ins Hotel nahm.

Kane heimste in den ersten zehn Partien in der Bundesliga 15 Treffer für den FC Bayern München ein. In der Liga ist er also schon angekommen – ob bald auch ein neues Eigenheim dazukommt? Währenddessen sprechen alle über Thomas Tuchels Auftritt im Sky-Interview nach dem 4:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund. Ein Sportpsychologe ordnet das Geschehen um den FCB-Coach ein. (likr)

