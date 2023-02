Salihamidzic reagiert dünnhäutig auf Hamann-Kritik – „Macht euch da keine Sorgen“

Von: Patrick Mayer

Didi Hamann wähnt Disziplinlosigkeiten beim FC Bayern. Hasan Salihamidzic hält von dieser These nicht viel, wie der Münchner Sportvorstand erklärt. Und zwar sehr deutlich.

München – Dietmar „Didi“ Hamann ist gebürtiger Münchner. Aber mit seinem Ex-Arbeitgeber aus der Säbener Straße hat der Europameister von 1996 so manche Reiberei.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic interessiert Kritik von Didi Hamann nicht

Vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin (3:0) trat der 49-Jährige eine Disziplindebatte rund um den deutschen Bundesliga-Rekordmeister los, die Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Partie in der Münchner Allianz Arena umgehend wieder einkassierte.

„Wir haben keine Zeit, uns darüber zu unterhalten. Freut euch auf das Spiel“, sagte der 46-jährige Bosnier in einer Mischung aus desinteressie und dünnhäutigkeit bei DAZN. Klare Kante vom Bayern-Boss gegen den ehemaligen Bayern-Spieler!

Sportvorstand des FC Bayern: Hasan Salihamidzic. © IMAGO/Ulrich Wagner

Neuer, Gnabry, Sané: Didi Hamann kritisiert Bosse des FC Bayern

„Neuer fährt Ski im Risiko-Gebiet, Gnabry fliegt zur Modenschau, Sané macht sich nichts aus Pünktlichkeit“, hatte Hamann in seiner Kolumne für Sky geschrieben: „Seit letzter Woche ist der Trainer auch in diesem illustren Kreis der Disziplinlosen.“ Was Hamann meinte: Julian Nagelsmann hatte sich nach dem 2:3 (1:1) der Bayern in Gladbach abfällig über das Schiedsrichtergespann von Tobias Welz geäußert, nachdem dieses Dayot Upamecano früh mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen hatte.

„Ich beschäftige mich mit sowas vor einem wichtigen Spiel nicht. Es sind zehn Minuten vor dem Spiel. Was Didi Hamann sagt – er ist wie Sandro (Wagner, d. Red.) Experte. Sie müssen was sagen. Wir haben das intern geklärt“, erklärte Salihamidzic in der Arena zur „Disziplinlosen“-Kritik Hamanns: „Macht euch da keine Sorgen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche. Die Trainer haben die Mannschaft sehr gut vorbereitet.“

Was Didi Hamann sagt - er ist wie Sandro (Wagner, d. Red.) Experte. Sie müssen was sagen. Wir haben das intern geklärt.

Hamann hatte mit Blick auf seinen Ex-Klub weiter gefordert: „Der Verein muss das in den Griff bekommen und vor allem Spieler, die sich öfter etwas zuschulden kommen lassen, bestrafen. Denn Fußballer merken schnell, wenn sie am Ende alles machen können, was sie wollen und damit quasi durchkommen.“ Zur Einordnung: Nationalspieler Leroy Sané war zuletzt wiederholt zu Terminen zu spät gekommen, Angreifer Serge Gnabry war in einer Englischen Woche zur Fashion Week nach Paris geflogen. Was jeweils Diskussionen nach sich zog.

FC Bayern: Didi Hamann hatte auch Julian Nagelsmann kritisiert

Nach der Schiri-Schelte von Mönchengladbach hatte Hamann FCB-Coach Nagelsmann indes regelrecht abgewatscht. „Er weiß natürlich, dass er auf dem Titelblatt landet, auch wenn er sagt, bitte nicht auf die Goldwaage legen. Er ist aber Trainer von Bayern München“, erklärte er bei Sky: „Wenn er nicht will, dass seine Worte auf die Goldwaage gelegt werden, dann muss er in dritte Liga, vierte Liga. Dort interessiert keinen, was er erzählt. Zukünftig muss er sich besser im Griff haben.“ (pm)