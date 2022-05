Hasan Salihamidzic: Bröckelt sein Rückhalt beim FC Bayern? „Irgendwann musst du ins Risiko gehen“

Von: Michael Haug

Teilen

Beim FC Bayern steht laut Oliver Kahn alles auf dem Prüfstand, auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss sich beweisen - unter schwierigen Umständen.

München - Der FC Bayern München arbeitet dieser Tage mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Wie Teamkollege Kenneth Taylor ausplauderte, steht die Verpflichtung von Ryan Gravenberch offenbar fest. Trotzdem soll laut Sport 1-Informationen „vor allem die Breite des Bayern-Kaders“ Cheftrainer Julian Nagelsmann zu denken geben. Sportvorstand Hasan Salihamidzic steckt mit den anderen Entscheidern in einem Dilemma: Wie viel Risiko kann und muss der FC Bayern gehen? Kader-Planer Salihamidzic jedenfalls muss überzeugende Entscheidungen treffen, sein Vertrag läuft am 30. Juni 2023 aus.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic auf dem Prüfstand

Am vergangenen Montag gab es eine große Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern. Wie Sport 1 berichtet, soll sich keiner der Bayern-Bosse gegen Salihamidzic ausgesprochen haben. Allerdings sollen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung momentan ruhen. Salihamidzic muss in den kommenden Wochen liefern, trotz Druck aus verschiedenen Richtungen.

FC Bayern: Finanzielle Einbußen verringern den Handlungsspielraum

Ende des vergangenen Jahres verkündete der Rekordmeister Umsatzeinbußen von über 100 Millionen Euro in den beiden Corona-Jahren. Es blieb jedoch ein Gewinn von 1,9 Millionen Euro, im Vergleich zu anderen Bundesligaclubs war das ein zufriedenstellendes Ergebnis. (Vergleichswert: Borussia Dortmund 73 Millionen Euro Verlust) Dennoch hat die Corona-Zeit den FC Bayern im Vergleich mit der Premier League zurückgeworfen, in England wurde nahezu die ganze Zeit vor vollen Stadien gespielt.

Salihamidzic muss das langfristige Wohl des FC Bayern im Kopf behalten! „Es ist im Grunde systemimmanent, dass ein Trainer mehr den kurzfristigen Erfolg im Blick hat, und ein Sportvorstand auch mittel- bis langfristig kalkulieren muss“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer im vergangenen Jahr.

Hasan Salihamidzic beim Spiel des FC Bayern in Mainz © IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

FC Bayern: Julian Nagelsmann drängt auf Neuzugänge

Trainer Nagelsmann denkt logischerweise in erster Linie an den Kader für die neue Saison. Alleine Mazraoui und Gravenberch sollen laut Medienberichten zwischen 40 und 50 Millionen Euro kosten. „Irgendwann musst du ins Risiko gehen. An diesem Punkt sind wir gerade, gut zu überlegen und zu beobachten, was auf dem Markt und in der Mannschaft passiert“, sagte Nagelsmann dennoch zuletzt.

„Wenn ich nicht ins Risiko gehe, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, ins Halbfinale der Champions League zu kommen“, ergänzte der ehrgeizige Landsberger. Oliver Kahn sprach vor dem Spiel gegen Mainz bei DAZN davon, einen Kader aufzubauen, „der die Champions League gewinnen kann.“ Kahn betonte, dass er von den nächsten Jahren redet. Salihamidzic weiß allerdings auch, dass das kein einfacher Job ist.

FC Bayern: Wie geht Salihamidzic den Transfersommer an?

Salihamidzic findet die Mannschaft im Kern „sehr gut“. Der Sportvorstand will den Kader in der Breite verstärken, in diesem Punkt ist er mittlerweile offenbar derselben Meinung wie Nagelsmann. „Wir haben Ideen und geben alles, aber wir haben Grenzen und nicht unendlich viel Geld. Wir müssen kreativ sein“, betonte der gebürtige Bosnier. Einen „persönlichen Clinch“ zwischen Salihamidzic und Nagelsmann soll es laut Sport 1 nicht geben, trotz der vielen Meinungsverschiedenheiten. Der tägliche Austausch soll Bestand haben.

Beim FC Bayern ebenfalls Bestand hat Thomas Müller. Der Ur-Bayer verlängerte seinen Vertrag bis 2024. Das sind die Konsequenzen für Musiala, Wanner und Co.