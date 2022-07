Nicht nur de Ligt: FC Bayern hat große Pläne mit den Lewandowski-Millionen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bevor Robert Lewandowski am Samstag in den Privatjet Richtung Mallorca stieg, trainierte der Stürmer ein letztes Mal an der Säbener Straße und verabschiedete sich von den Teamkollegen. © Sven Hoppe/dpa

Der Wechsel von Robert Lewandowski nach Barcelona bringt dem FC Bayern viele Millionen Euro ein. Das Geld soll zügig wieder in neue Spieler investiert werden.

München - Die Rechnung ist simpel: Der FC Bayern kassiert für den Transfer von Robert Lewandowski (33) nach Barcelona eine fixe Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro, die mit Bonuszahlungen auf bis zu 50 Millionen Euro anwachsen kann. Darüber hinaus spart sich die Münchner Finanzabteilung ein geschätztes Jahresgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro. Macht auf einen Schlag 70 Millionen Euro mehr in den Kassen an der Säbener Straße – und die sollen umgehend in die weitere Kaderplanung reinvestiert werden.

FC Bayern: Millionen aus Lewandowski-Transfer sollen wieder investiert werden

„Da die Ablöse für Robert exorbitant hoch ist, gibt uns das weitere Möglichkeiten, auf dem Transfermarkt möglicherweise noch zu agieren“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn (52) im Rahmen der Teampräsentation in der Münchner Allianz Arena. Die Namen, die auf der Wunschliste von ihm, Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) und Cheftrainer Julian Nagelsmann (34) stehen, sind mittlerweile bekannt. Ganz oben: Matthjis de Ligt (22) von Juventus Turin. Wegen des Innenverteidigers weilte Salihamidzic vergangene Woche zu Verhandlungen in Turin, im Laufe dieser Woche stehen weitere Gespräche an. Dann jedoch auf digitalem Wege, weil der Sportvorstand am Montag mit der Mannschaft die USA-Reise nach Washington und Greenbay antritt.

Kahn mahnt in Sachen de Ligt zu Geduld. Der Niederländer sei ein „sehr, sehr interessanter Spieler, auch von seiner Mentalität her. Jetzt muss man schauen, abwarten, wie sich das Ganze weiter entwickelt“, sagte Kahn bei Bild. Juventus fordert laut italienischen Medienberichten eine Ablöse von 90 Millionen Euro, Bayern bietet derzeit laut Sky 70 Millionen sowie weitere zehn Millionen an möglichen Bonuszahlungen. De Ligt soll bis 2027 unterschreiben.

Nagelsmann: „Es gibt viele Spieler, die zu Bayern München wollen“

„Es gibt viele Spieler, die zu Bayern München wollen und es gibt rein theoretisch auch bei jedem eine Chance. Aber wir haben gewisse finanzielle Rahmenbedingungen – und die müssen bei jedem Neuzugang erfüllbar sein. Wir werden sehen, was passiert“, so Trainer Nagelsmann.



FC-Bayern-Vorstandschef Kahn: „Wir beobachten weiterhin den Markt“

Bewegung kommt derzeit in den Transfer von Top-Talent Mathys Tel (17) von Stades Rennes. Der französische Nachwuchsstürmer gilt als Investition für die Zukunft – und die lässt man sich in München einiges kosten. Wie die französische Zeitung L’Equipe berichtet, erwartet Rennes demnächst ein drittes Angebot für Tel, das inklusive Bonuszahlungen bei über 25 Millionen liegen wird. Kahn bezeichnet den Youngster als absolutes Supertalent, „aber wir sind sehr entspannt. Wir beobachten weiterhin den Markt und versuchen, den Kader ausgewogen zu halten. Dazu gehören natürlich auch Spieler, die sich noch entwickeln können, wenn ältere Spieler ihnen helfen.“



Die sportliche Leitung traut ihm zu, bis zu 20 Pflichtspiele bei den Profis zu absolvieren. Leipzigs Konrad Laimer (25) ist bereits ein gestandener Erstliga-Kicker. Ihn hätte vor allem Nagelsmann gerne als pressingstarke Ergänzung zu Joshua Kimmich (27), Leon Goretzka (27) und Ryan Gravenberch (20) im Mittelfeld. Die Leitungen zwischen München und Leipzig glühen bereits. Bei diesem Transfer wird ebenfalls noch um die Ablöse gefeilscht: Bayern bietet 20 Millionen, RB möchte zehn Millionen mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich beide Klubs in der Mitte treffen. Die Lewy-Millionen machen’s möglich. bok, pk

