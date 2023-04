Kommentar: FC Bayern hat zu viele Schöngeister, zu wenige Mentalitäts-Monster

Pokal-Aus gegen Freiburg

Der FC Bayern ist nicht mehr unschlagbar. Dem FC Bayern fehlen die Mentalitäts-Monster. Ein Kommentar von tz-Chefreporter Manuel Bonke.

München – Anspruch und Wirklichkeit liegen beim FC Bayern aktuell weit auseinander. So weit wie schon lange nicht mehr – zumindest auf nationaler Ebene. Das Pokal-Aus gegen den SC Freiburg lässt freilich auch an einem erfolgreichen Abschneiden in der Champions League gegen Manchester City zweifeln.

Aber woran liegt’s, dass der Großteil der Bundesliga-Vereine – Borussia Dortmund ausgeklammert – die Ehrfurcht vor dem deutschen Rekordmeister verloren haben?

Ganz klar: Abgesehen von Joshua Kimmich und Thomas Müller fehlt ein Kollektiv an Leadern, die ihren Führungsanspruch auch als Typen auf dem Platz vorleben. „Zu wenig Leidenschaft, zu wenig Emotion“, wie es Kimmich am Dienstag in den Katakomben der Allianz Arena formulierte.

+ Hat der FC Bayern zu viele „Schönspieler“? © Imago/Ulmer/Haag

FCB nach Pokal-Aus gegen Freiburg: Anspruch und Wirklichkeit liegen aktuell weit auseinander

Leon Goretzka ist ein Paradebeispiel für diese Problematik. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seinem massiven Körper ist der Mittelfeldspieler eigentlich der ideale Anführer und sieht sich auch selbst gerne in dieser Rolle. Doch mit konstant guten Leistungen geht der Nationalspieler in dieser Saison nicht voran, wie auch ein Blick in seine Statistik-Werte gegen die Freiburger beweist: Demnach konnte Goretzka nur einen direkten Zweikampf gewinnen und hatte lediglich 41 Ballkontakte. Nur Torhüter Yann Sommer hatte weniger (30).

Zum Vergleich: Nebenmann Kimmich war 99 Mal am Ball. Nach dem Spiel duckte sich Goretzka mit schwammigen Formulierungen auch verbal weg („Die Niederlage ist schwierig zu greifen. Das kann sich jeder vorstellen. Es ist eine bittere Pille, die wir zu schlucken haben“), während Kimmich einmal mehr den Klartext-Modus wählte: „Am Ende des Tages kotzt mich das brutal an, je mehr Titel wie verspielen, jetzt haben wir schon wieder einen, den wir in der Saison nicht gewinnen können.“

Joshua #Kimmich mal wieder im Klartext-Modus: „Am Ende des Tages kotzt es mich einfach brutal an, je mehr Titel wir verspielen! Am Ende des Tages habe ich mit mir selbst zu kämpfe, dass ich nicht komplett durchdrehe, die Fassung verliere…“ #FCBSCF — Manuel Bonke (@mano_bonke) April 4, 2023

FC Bayern hat zu viele Schöngeister, zu wenige Mentalitäts-Monster – Kommentar von Manuel Bonke

Kimmich bekam die Titelgier mit seinem Wechsel nach München eingeimpft, Müller ist damit quasi aufgewachsen. Vermeintlich feinere Fußballer wie Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala oder Sadio Mané sorgen zwar häufig für die Wow-Momente auf dem Platz, doch der letzte Wille scheint in schwierigen Situationen zu fehlen.

Ist der Kader des FC Bayern mit zu vielen Schöngeistern und zu wenigen Mentalitäts-Monstern bestückt? Diese Frage muss Trainer Thomas Tuchel in den nächsten Wochen für sich beantworten – und im kommenden Transfer-Sommer die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Manuel Bonke

