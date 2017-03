Arsenal-Star bald im FCB-Trikot? Gunners fordern Mega-Ablöse

München - Um den europäischen Thron endgültig zu erobern, soll der FC Bayern eine Verpflichtung von Arsenal-Star Alexis Sanchez ins Auge gefasst haben. Die Gunners fordern allerdings einen stolzen Preis.

Zwischen dem FC Arsenal und seinem Superstar kriselt es: Alexis Sanchez ist zwar der torgefährlichste Mann im Kader der Gunners, doch ein Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit zeichnet sich ab. Der chilenische Angreifer steht in London nur noch bis 2018 unter Vertrag. Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung sind allerdings derzeit auf Eis gelegt.

Knatsch mit Wenger - Sanchez vor dem Absprung?

Offenbar gibt es einige Probleme zwischen dem Sanchez und Trainer Arsene Wenger. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und dem FC Bayern, das wie das Hinspiel mit einem 5:1-Erfolg des deutschen Rekordmeisters endete, soll es zum Eklat zwischen den beiden gekommen sein. Wenger dementierte hinterher allerdings jegliche Streitigkeiten. Zudem soll Sanchez höchst unzufrieden mit dem sportlichen Abschneiden der Gunners auf nationaler wie internationaler Ebene sein.

Das Tischtuch zwischen Sanchez und Arsenal scheint nicht nur ausgefranst, sondern so gut wie zerrissen. Nur bei einer Trennung im Sommer würde Arsenal für den 28-Jährigen noch eine Ablöse kassieren.

Glaubt man dem Bericht des spanischen Mediums Sport, dann ist der FC Bayern der erste in der langen Schlange der Interessenten. Angeblich habe FCB-Coach Carlo Ancelotti Sanchez als denjenigen Stürmer ausgemacht, der dem Rekordmeister noch fehle, um die Vorherrschaft in der Bundesliga zu zementieren und um im europäischen Wettstreit mit Real Madrid und dem FC Barcelona als dauerhafter Sieger hervorzugehen.

Vidal und Sanchez haben denselben Berater

Sanchez könnte aufgrund seiner Fähigkeiten - Schnelligkeit, Explosivität, Dribbelstärke, Torgefährlichkeit - sowohl Franck Ribéry auf links als auch Arjen Robben auf dem rechten Flügel künftig ersetzen. In der Premier League brachte es der chilenische Torjäger in 27 Partien auf 18 Buden und zehn Torvorlagen.

Ein Wechsel an die Säbener Straße würde sicherlich nicht an Sanchez‘ Berater scheitern. Der heißt nämlich Fernando Felicevich und betreut ganz zufällig auch den anderen großen Star der chilenischen Nationalmannschaft: Arturo Vidal. Die beiden Anführer der „La Roja“, wie Chiles Auswahl auch genannt wird, sind gut miteinander befreundet.

So lange laufen die Verträge der Bayern-Stars Zur Fotostrecke

Wie viel ein aufnehmender Verein für Sanchez in diesem Sommer auf den Tisch legen müsste, scheint ebenfalls bereits bekannt. Laut eines Berichts des Evening Standard fordert Wenger für den Chilenen, sollte der seinen Vertrag nicht verlängern, eine Ablösesumme um die 50 Millionen Pfund, was umgerechnet fast 58 Millionen Euro entspricht.

Bei transfermarkt.de beläuft sich Sanchez‘ aktueller Marktwert auf 65 Millionen Euro. Angesichts der offenbar zahlreichen Interessenten - neben dem FC Bayern sollen auch Chelsea, Manchester City, Paris St. Germain, Juventus Turin und Manchester United den Chilenen auf dem Zettel haben - scheint der von Wenger aufgerufene Preis nicht unwahrscheinlich. Bleibt also nur noch die Frage, ob der FC Bayern bereit, so viel Geld in einen 28-Jährigen zu investieren...