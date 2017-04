Hoeneß wollte keinen Lewandowski-Ersatz - ein Fehler?

Robert Lewandowski verletzte sich gegen Dortmund an der Schulter.

München - Beim 1:2 im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid machte sich der Ausfall von Robert Lewandowski deutlich bemerkbar. War es fahrlässig, dass die Bayern-Bosse keinen zweiten „gelernten“ Stürmer verpflichtet haben?

Der bisherige Saisonverlauf hat gezeigt: Auf Robert Lewandowski ist Verlass. Der polnische Stürmer knipst zuverlässig und ist zur Stelle, wenn‘s drauf ankommt. Mit seinen beiden Toren zuletzt im Liga-Gipfel gegen Borussia Dortmund hat sich der Angreifer auch an die Spitze der Torjägerliste geschoben. Mit 26 Treffern liegt er eine Bude vor seinem BVB-Konkurrenten Pierre-Emerick Aubameyang.

Lewandowski fehlte gegen Real an allen Ecken und Enden

Wie wichtig Lewandowski für den FC Bayern ist, zeigte sich im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League gegen Real Madrid. Wegen einer gegen Dortmund erlittenen Schulterverletzung musste der 28-Jährige passen - und fehlte gegen die Königlichen an allen Ecken und Enden.

Sein Vertreter im Sturmzentrum, Thomas Müller, erwischte bei der 1:2-Heimniederlage einen gebrauchten Tag. Mehrmals versprang ihm bei Anspielen aus dem Bayern-Mittelfeld der Ball. Somit fehlten die typischen Ablagen aus der Sturmmitte auf die mitgeeilten Kollegen.

Auch den Elfmeter, den der deutsche Rekordmeister kurz vor der Pause zugesprochen bekam, hätte aller Wahrscheinlichkeit nach Lewandowski ausgeführt. An seiner Stelle schnappte sich der ansonsten bärenstarke Arturo Vidal den Ball und jagte ihn in Uli-Hoeneß-Manier mehrere Meter über den Madrider Kasten. Müßig darüber zu spekulieren, ob der Pole den Strafstoß verwandelt und somit zum vorentscheidenden 2:0 erhöht hätte. Fakt ist allerdings: Ohne Lewandowski ging viel zu wenig Gefahr von Bayerns Offensivzentrale aus, und das, obwohl die Real-Innenverteidigung verletzungsgebeutelt war.

Presseschau zur Bayern-Niederlage: „Ronaldo wird zu Bayerns Alptraum“ Zur Fotostrecke

Eine vermeidbare Konstellation? Schließlich mehrten sich bereits in der Winterpause die Stimmen, die Kritik an der Bayern-Führung äußerten, weil der Kader des Rekordmeisters keinen adäquaten Ersatz oder Backup für Lewandowski bietet. Julian Green, der allerdings den Beweis seiner Klasse dauerhaft schuldig blieb, wurde im Winter an Zweitligist VfB Stuttgart verkauft. Müller kann zwar auch im Sturmzentrum spielen, fühlt sich aber hinter der ersten Angriffslinie sichtlich wohler.

Angesprochen auf die fehlende Sturm-Alternativen tat FCB-Präsident Uli Hoeneß in der Winterpause im Interview mit dem kicker jegliche Kritik als „Blödsinn“ ab. "Wenn ich immer höre, der FC Bayern hat keinen Ersatz für Lewandowski, für Gerd Müller hatten wir auch keinen Ersatz", polterte Hoeneß und schob eine etwas eigenwillige und inzwischen überholte Begründung hinterher: "Robert ist so zäh, so fit, seine Muskulatur ist ein einziger Strang. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, bei dem ist alles tipptopp." Bereits damals im Januar fiel die Reaktion unserer User auf Hoeneß‘ Meinung äußerst zwiegespalten aus (“Gesülze von früher“).

Nach der Pleite gegen Real stellt sich nun erneut die Frage: Haben die Bayern-Bosse fahrlässig gehandelt, indem sie auf eine starke Alternative für Lewandowski verzichtet haben? Wir wollen Ihre Meinung dazu hören - stimmen Sie jetzt in unserem Voting ab!